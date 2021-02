Bakan Karaismailoğlu: 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, Kırkdilim Geçişi'ndeki "T2 Tüneli" ışık görme töreninin ardından İskilip ve Hastane kavşağı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'yı ziyaret eden Karaismailoğlu, ardından teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, burada, AK Parti'de siyasetin halka hizmet, ülkenin geleceği için eser ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, AK Parti'de unvanların değil hizmetlerin rekabet ettiğine vurgu yaparak, "Çünkü biz milletin partisiyiz. Aziz milletimize ve aşkla bağlı olduğumuz vatanımıza hizmetten başka önceliğimiz veya gizli gündemimiz yoktur." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye eski Türkiye değil, sayemizde artık yepyeni bir Türkiye var. Dünün endişeleri, eksikleri, öz güvensizlikleri çok gerilerde kaldı. Gençlerimiz bundan 20 yıl önce hayal bile edilemeyen bir ülkede yaşıyor. Ne var ki yaptıklarımıza aklı ermeyenler, bizi karalamaya çalışanlar da var. Elleri hiçbir iş tutmayan bu insanlar, yaptığımız köprülerin başında durup sabahtan akşama araba sayıyorlar. Kaç araba geçti, kaç kamyon geçti diye. O köprüler her geçen gün bulundukları bölgeleri nasıl kalkındırıyor, yatırımları, istihdamı nasıl artırıyor tabi görmeleri gerekiyor.Kamu kaynaklarının yanı sıra yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirdiğimiz projelerimizi bir an önce hizmete alarak kalkınma yolunda onlarca yıl kazanmış oluyoruz. Kısa bir süre sonra, üstün nitelikle inşa edilen bu eserler, eksiksiz şekilde bakım ve onarımı yapılmış bir şekilde teker teker kamuya devrediliyor. Yani gelecek nesillerin malı oluyor. Onu da hiç kimse düşünmüyor. Türkiye dünyanın en işlek ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demir yolunda dünyanın köprüsü haline gelmiştir. Peki bu projeler bu yatırımlar olmazsa bu ülkenin o sorunları nasıl çözülecek?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkeyi her alanda kalkındırmayı istediklerini ifade ederek, "Hepimizin dilekleri aynı. Ülkeye daha çok yabancı yatırım gelsin. İstihdam olanakları artsın. Türk lirasının değeri yükselsin. Gıda fiyatları ucuzlasın. Daha çok ihracat yapalım. Daha çok turist gelsin. Gençlerimiz daha iyi eğitim alsın. Bunların hiçbiri bir günde olmuyor. Biz bu hedeflere ulaşana kadar kıymetli Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediyelerimiz adeta uykuyu kendilerine haram etmiştir." diye konuştu,

Yaptıkları tüm çalışmaları ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu köprüleri, bu tünelleri, bu havaalanlarını, bu limanları Türkiye'nin ekonomisini güçlü ve tam bağımsız hale getirmek, kalkınmayı doğudan batıya eşit olarak dağıtmak, gençlerimizi gelişmiş dünyadaki akranlarıyla aynı imkanlara kavuşturmak için yapıyoruz. Meyveyi, sebzeyi, buğdayı, eti daha uygun fiyata yiyelim diye dağlarımızı, ovalarımızı, yaylalarımızı dünya ile bağlıyoruz. Çiftçimizin imkanlarını genişletip, ürününü daha ucuza, daha hızlı, daha güvenli taşıması için yol yapıyoruz. Paramız değer kazansın, üretimimiz, ihracatımız, turizm gelirlerimiz artsın diye uğraşıyoruz. Bugün 'ne gerek vardı' dedikleri her adım, koyduğumuz her taş, döktüğümüz her metre asfalt bir stratejik planın parçasıdır."

- "5A'yı sene başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz"

Muhalefetin sandığı gibi laf üretmekle işlerin çözülmediğini ifade eden Karaismailoğlu, hizmet için ömürlerini ortaya koyduklarını vurguladı. Bu hizmetlerin vatandaşa çok iyi anlatılması gerektiğine dikkati çeken Karasimailoğlu, 19 yıldır Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme atılımı karşısında dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hayran kaldığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Mega projelerimizde uyguladığımız mühendislik yaklaşımlarımız, teknik üstünlüklerimiz çok yakından takip ediliyor. Ülkemizin, ulaşımın her modunda ve haberleşmenin her boyutunda dünya ile bağlarını kurduk ve sağlamlaştırdık. Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırımla, ekonomimizi canlandırdık, bütünsel kalkınmamıza dayanak olduk. Bu süreçte, karayollarımız dünyanın gelişmiş denilen ülkelerinin dahi erişemediği standartlara ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi baştan başa güvenli ve konforlu oto yollarla kuşattık. Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5A'yı sene başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nın üretimine devam ediyoruz."

Türkiye'de bugüne kadar yapılan büyük projelere de değinen Karaismailoğlu, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete sunduk. Yılın ilk günlerinde açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. 2022 yılında hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayıma başladık. Saymakla bitmeyecek nice eseri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve bize aşıladığı hizmet aşkı ile hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı da ziyaret etti.

Karaismailoğlu'na temaslarında AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da eşlik etti.