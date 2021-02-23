Youtuberların yatırım tüyosuna kanmayın!
|23 Şubat 2021 07:05
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Küçük yatırımcının dolar, altın ve borsaya artan ilgisi, sosyal medyadan para kazanmak isteyenleri harekete geçirdi. 'Borsada hangi hisseler alınmalı, altına mı yoksa dijital paraya mı yatırım yapsak?' soruları artıp vatandaşın da kafası karıştıkça birileri bu durumdan yararlanmaya çalışıyor.
MİLYONLARCA TAKİPÇİ İÇİN
Son yıllarda sosyal medyada milyonlarca takipçi kazanmanın yollarından biri de yatırımcılara sözde tüyolar vermek oldu. Sözde diyoruz çünkü bu kişilerin eğitim, donanım veya tecrübelerini bilmiyoruz. Uzmanlar ise, piyasaların geleceğinden haber verdiğini iddia edenlere karşı uyarıyor. Sosyal medyadan naklen yayın yapanlar, borsa grafiği çizenler, sanal paradaki hareketliliği resmedenler, doların 1 yıllık yol haritasını belirleyenler, altına güvenli limana bulanlar ve dahası...
RİSKİ SEVEN KÜÇÜK YATIRIMCI ÇABUK ALDANIYOR
Hepsinin amacı küçük yatırımcının risk iştahını besleyerek tıklanma sayısını artırmak. Çünkü, Youtube üzerinden yüksek izlenme oranları kanal sahibine para kazandırıyor. Instagram gibi alanlarda da reklam ve sponsor sağlıyor. '10 günde şu kadar kazanç, dolarda zirve yaklaşıyor, en çok kazandıracak hisseler, 10 günde risksiz gelir' gibi sloganlarla borsaya yeni adım atmış kişileri cezbediyorlar. Sonrası zaten geliyor.
KENDİ HİSSESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR
Malumunuz şimdilerde vatandaşın gözü kulağı, dolarda, borsada, altında. Yatırım
için kredi çeken, borç alan, hatta evini satan bile var. Kontrolsüz şekilde
finansal yatırım üzerine ahkam kesenlerin yanlış yönlendirmesiyle birikimlerinizi
kaybedebilirsiniz. Neticede hangi yatırımının ne kadar kazandırdığını bilen
birinin sosyal medyada sizin tıklamanıza ve onu takip etmenize ihtiyacı olmayacaktır.
Kısacası, kolay yoldan zenginlik vadedenler, para kazanmak için tıkımıza muhtaç.
PİYASA İSTİKRARINA ZARAR
Öte yandan, ekonomi yönetimi piyasada istikrarı sağlamaya çalışırken, bu tarz spekülatif içeriklerin küçük yatırımcıyı yanlış yönlendirerek ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Birçok aracı şirketin manipülatif içerikler paylaştığı da biliniyor. Örneğin, sosyal medyadan yapılan yalan yanlış içerikler, yüzbinlerce kişiyi dövize yöneltebiliyor ya da piyasada güvensizlik oluşturabiliyor. Bu kadar etkisi olur mu diye soranlar, yüzlerce hesaptaki takipçi sayısı ve izlenme rakamlarını inceleyebilir.
MANİPÜLASYON İÇİN AÇILAN HESAPLAR VAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz'e göre bu mecralarda üç yayıncı tipi var. Birincisi izlenme sayısını artırarak Youtube'dan para kazanmak olan gazetecilerin başı çektiği grup. İkincisi, belli bir aracı kurum için çalışan finansal uzmanlar. Bu kişilerin temel görevi, yasal sınırlar içinde piyasayı manipüle etmek. Kendi şirketinin ucuzdan alıp yüksekten satmak istediği kağıtlara sizi yönlendiriyorlar. Bilgisayar programları sayesinde hisselerin gelişim trendini çizerek algı oluşturabiliyorlar. Bunu da grafiklerle göstererek, ilgili hisselerin ne kadar kazandırabileceğini göstermeye çalışıyorlar. Üçüncü tip ise bu işe yıllarını vermiş iktisatçılar ve öğretim üyeleri. Demiröz, temkinli ve bilimsel verilere göre konuşan bu grubu piyasada çok az yatırımcının dikkate aldığını söylüyor. Kısa yoldan para kazanmak için borçlanan ve kredi çekenlerin kulak verdiği kesim ilk iki grup. Demiröz, bilimsel verilerle döviz kurunun tahmin edilebileceğini ancak diğer riskli gruplardaki yatırım araçlarının kısa ve orta vadede seyrinin bilinemeyeceğini aktarıyor.
RİSKLİ İÇERİKLERE PRİM VERMEYİN
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk, yetersiz içeriğe sahip yayınların yatırımcılar için ciddi risk barındırdığını söylüyor. Geçmiş tecrübeleri bilinmeyen videolara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Çetintürk, "Her ne kadar SPK'nın olası piyasa ve yatırımcı manipülasyonunu önleme adına çok sıkı tedbirler aldığını ve ciddi yaptırımlar uyguladığını bilsek de, Youtube gibi mecralarda, mahlas kullanarak yayın yapan pek çok kişiye rastlıyoruz. Ekonomist ve yazarlar dışında sosyal medyadaki belirsiz ortamlardan uzak durulmalı, Telegram gibi küçük yatırımcıların kimi zaman rağbet ettiği sohbet gruplarda yapılan yorumlardan kaçınılmalı" bilgisini veriyor. Çetintürk, bu noktada finansal okuryazarlık konusunun önemine de dikkat çekiyor.
Orhan Orhun Ünal
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