Taş ocağında ölen 3 işçinin ölüm nedeni belli oldu
|23 Şubat 2021 12:10
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Şanlıurfa'da bir panelvanda ölü bulunan 3 kişinin araç içerisinde taş ocakta yaktıkları odun ve kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğday Höyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bir panelvanda biri çocuk 3 kişinin ölü bulunduğu anımsatıldı.
Araçtakilerin balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine koydukları ısınmak amaçlı taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının, açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur."
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