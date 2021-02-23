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Ercişli 2 kız öğrenci, insansız model uçak yaptı

Van'ın Erciş ilçesindeki kolejde 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar havada 20 dakika kalabiliyor. Öğrencilerden Elif Ayan, yaptıkları model uçakları TEKNOFEST'e göndereceklerini belirterek, "Okula başlarken hayalim doktor olmaktı. Ancak uçaklara olan merakım nedeniyle artık uçak mühendisi olmayı hedefliyorum" dedi.
 23 Şubat 2021 12:51
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Erciş'te yaşayan Özel Erciş Final Okulları Koleji'nde 11'inci sınıf öğrencisi Elif Ayan (16) televizyondan izlediği TEKNOFEST yarışmalarından etkilenince model uçak yapmaya karar verdi. Bu fikrini de okulun Kimya Öğretmeni Kadir Karabaş'la paylaşınca, ikili birlikte harekete geçti. Kimya öğretmeni Karabaş, aynı şekilde uçaklara merakı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Rüken Ölmez'i (15) de projeye dahil edip, 'Türk Nano Tim' adını verdiği ekibini oluşturdu. Öğrenciler Ayan ve Ölmez, 1 yıl gibi kısa bir sürede kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmayı başardı.

'BİR ŞEYLER YAPIP ÜLKEME FAYDALI OLMAK İSTEDİM'

Öğrencilerden Elif Ayan, öğretmenlerini desteği ile yaptıkları 6 model uçaktan 3'nü TEKNOFEST yarışlarına göndereceklerini söyledi. Okula başladığında doktor olmayı hedeflediğini, ancak fikrini değiştirip uçak mühendisi olmaya karar verdiğini anlatan Ayan, "İzlediğim TEKNOFEST yarışmalarından çok etkilendim. Ben de bir şeyler yapıp ülkeme faydalı olmak istedim. Konuyu kimya öğretmenime anlattım. Kendisi bu konuyu hemen sahiplenip destek oldu. Biz de arkadaşımla birlikte tamamı yerli malzemelerden oluşan model uçaklar yaptık ve onları TEKNOFEST yarışmalarına göndereceğiz" dedi.

'ÖNCE SİMÜLASYON EĞİTİMİ ALDILAR ARDINDAN UÇURDULAR'

Okulun kimya öğretmeni Kadir Karakaş da öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Karabaş, "Bizim tasarladığımız uçağın diğerlerinden farkı havada 20 dakika gibi bir süre havada kalması. Öğrencilerimiz önce burada simülasyon eğitimi alıp, daha sonra uçağı okul bahçesinde uçurttular. Kumanda ile kontrol edilen model uçağımız rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor. Öğrencilerimiz kendi yaptıkları uçağın kanatlarını daha kısa tutarak, uçağın akrobasi hareketlerini daha rahat yapmasını sağladılar" diye konuştu.

DHA
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