1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu çalışanlarının da olduğu 11 kişiye 'rüşvet ve sahtecilikten' gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
 23 Şubat 2021 18:38
+Aa- Yazdır
Kamu çalışanlarının da olduğu 11 kişiye 'rüşvet ve sahtecilikten' gözaltı

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, İlçe Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet'e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mimarın hesabı çalındı,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar
23 Şubat 2021 19:11		 Belediye başkanından, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusu
23 Şubat 2021 18:30
Sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23 Şubat 2021 18:09		 Okulda saklanan 3 çocuk, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtı
23 Şubat 2021 18:01
Hemşireye yumruklu ve kafalı saldırı kamerada
23 Şubat 2021 17:49		 İşe gitmek için durakta servis beklerken öldürüldü
23 Şubat 2021 15:27
Otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı
23 Şubat 2021 15:18		 Samsun'da organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
23 Şubat 2021 12:34
Suç örgütü operasyonunda komiser yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı
23 Şubat 2021 12:32		 Taş ocağında ölen 3 işçinin ölüm nedeni belli oldu
23 Şubat 2021 12:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Kartal Belediyesine grev kararı asıldı19:17 - Pervin öğretmen köydeki öğrencilerin yüzünü güldürüyor19:11 - Mimarın hesabı çalındı,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar19:09 - Bu ilde Covid- 19 Servisi ve yoğum bakım boş kaldı19:07 - İnternetten alınan vitamin ve gıda takviyeleri sahte olabilir18:58 - MSB: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18:55 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi18:50 - Bakan Karaismailoğlu: Her eve 100 megabit internet projemiz var18:47 - Bu dört ilde vaka sayısı geçen haftaya göre arttı18:38 - Kamu çalışanlarının da olduğu 11 kişiye 'rüşvet ve sahtecilikten' gözaltı18:35 - Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor18:30 - Belediye başkanından, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusu
18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:15 - AK Parti MYK toplandı18:12 - Ambulans şoförü korona nedeniyle hayatını kaybetti18:09 - Sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti18:03 - 1 haftada vaka sayısı yüzde 75 artan ilde caddeler hala dolu
18:01 - Okulda saklanan 3 çocuk, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak
Adalet Bakanlığı 1718 kişilik daha personel alım ilanı yayımlayacak
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Özlem Zengin'e hakaret eden avukatın tutuklanması istendi
Bir anda ara seçim olabilir
Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
barınak 1
tehlikeli meslekler 3
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
makaron 3
kemal sunal 2
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
internetsiz bir hayat 7
yarım gorani 1
Takalotça 1
filtre kahve 3
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam