Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kamu çalışanlarının da olduğu 11 kişiye 'rüşvet ve sahtecilikten' gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
|23 Şubat 2021 18:38
|+Aa- Yazdır
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, İlçe Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet'e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mimarın hesabı çalındı,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar
23 Şubat 2021 19:11
|Belediye başkanından, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusu
23 Şubat 2021 18:30
|Sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23 Şubat 2021 18:09
|Okulda saklanan 3 çocuk, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtı
23 Şubat 2021 18:01
|Hemşireye yumruklu ve kafalı saldırı kamerada
23 Şubat 2021 17:49
|İşe gitmek için durakta servis beklerken öldürüldü
23 Şubat 2021 15:27
|Otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı
23 Şubat 2021 15:18
|Samsun'da organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
23 Şubat 2021 12:34
|Suç örgütü operasyonunda komiser yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı
23 Şubat 2021 12:32
|Taş ocağında ölen 3 işçinin ölüm nedeni belli oldu
23 Şubat 2021 12:10