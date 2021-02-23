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Gara'da yakalanan teröristten katliam itirafı

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya yönelik Pençe Kartal 2 Harekatı'nda yakalanan iki PKK'lı teröstin ifade görüntülerine DHA ulaştı. Teröristlerden Doğan Geçgel, "'Sorej' kod isimli sorumluya, 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verildiğini duyduğunu anlattı. Terör örgütü PKK, Gara'13 silahsız Türk vatandaşını vahşice katletmişti.
 23 Şubat 2021 20:31
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Gara'da yakalanan teröristten katliam itirafı

Irak kuzeyi Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatında ele geçirilen iki teröristin ifade görüntüleri ortaya çıktı. 13 vatandaşın şehit edildiği operasyon sırasında teslim olan teröristlerden 'Merkez Botan' kod adlı Doğan Geçgel, Mart 2014'de örgüte katıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Gara'da Siyane bölgesinde şehit brüsk mağarasında tutukluların yanındaydık. 8 kişiydik. Tünel uzun, ziksaklı olduğu için, dışarısı görünmüyordu. Orada saat 07.00'ye kadar bekledik ve kamelyaya geçmek için, geçtik. Yerde esirleri ölü bir vaziyette kafalarına sıkılmış halde gördük. Ben de dayanamayarak dışarıya çıkmadan önce 'teslim ol' çağrılarını duyuyordum askerlerin, teslim olmak için askerlere ben dışarı çıktım, 'ben teslim oluyorum' diye askerlere gittim. Askerler de beni yanlarına aldılar. Gara saha komutanlığı Cuma Biliki olan şahıs arkadaş 'Sorej' kod isimli sorumluya demiş ki 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verdiğini duymuştum. Yani 'onları öldürün' diye duymuştum. Sorej söylemişti. Bunu kendim duymuştum yani kulaklarımla, sonra teslim oldum askerlere."

'ÖLDÜRME TALİMATI VERMİŞTİ'

Diğer terörist 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer ise 2012 yılında PKK'ya katıldığını, aslen Şırnaklı, doğum yerinin Mersin olduğunu belirtti. Terörist Osman Acer, 20120 yılında Gara'ya cezaevi düzenlemesi yapıldığını anlatarak, "'Eğer operasyon başlarsa bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin, öldürün', alınan Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti. Ve 10 Şubat 2021'de Roj Başa doğru operasoyn başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun, asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkaz Botan yani Doğan Geçgel teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum" ifadelerini kullandı.

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DHA
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