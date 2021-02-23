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Twitter manipülasyon yapan 373 hesabı kapattı

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu.
 23 Şubat 2021 21:44
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Twitter manipülasyon yapan 373 hesabı kapattı

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu.

Twitter'a ait blogdan yapılan açıklamada, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO'ya karşı güveni zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya merkezli hesabın kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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