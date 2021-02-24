1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı

Almanya'da Federal hükümet ile eyaletler aşı sıralamasında öğretmenlere öncelik tanınması konusunda uzlaştı. Öğretmenler okullardaki yüksek enfeksiyon riski nedeniyle aşı sıralamasında öncelikli gruba alınacak. Alman Etik Konseyi Başkanı Alena Buyx ise öğretmenlere öncelik tanınmasını eleştirdi. Etik Kurul bu kararla özellikle savunmasız grupların aşılanması ilkesinden sapılmış olacağını vurguladı
 24 Şubat 2021 01:16
+Aa- Yazdır
Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı

Deutsche Welle Türkçe'de yer aan habere göre; Federal hükümet ile eyalet hükümetleri Pazartesi günü düzenlenen Sağlık Bakanları Konferansında anaokulları, ilk, orta ve özel gereksinimli öğrencilerin devam ettiği okullardaki öğretmen ve eğitmenlerin şimdiye kadar beklenenden daha hızlı bir şekilde koronavirüse karşı aşılanabilmeleri konusunda anlaştı.

Sağlık Bakanları Konferansına başkanlık eden Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, aşılama sıralamasının belirlendiği aşı yönetmeliğinde üçüncü grupta yer alan öğretmen ve eğitmenlerin aşı önceliği olan ikinci gruba kaydırılacağını açıkladı.

Holetschek, eyaletlerin tamamının bu düzenlemeye onay verdiğini belirtirken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn hafta ortasına kadar öğretmen ve eğitimcilere aşı önceliği tanınması için korona aşılama yönetmeliğinde hızlı bir prosedür değişikliğine gidileceğini söyledi.

Alınan karara gerekçe olarak anaokulları ve ilkokullarda farklı hanelerden bir araya gelen insaların enfeksiyon riskini artırması gösterildi.

Bu nedenle eğitim personelinin enfeksiyonlara karşı özellikle korunması gerektiğine işaret eden Holetschek, "Anaokulları ve ilkokullardeki öğrenciler için mesafeyi korumak ve maske takmak gibi gerekli hijyen kurallarına uymak oldukça zor" dedi.

Öğretmenler memnun, Etik Kurulu tepkili
Alman Öğretmenler Derneği alınan kararı memnuniyetle karşıladı. Dernek Başkanı Heinz-Peter Meidinger Bild gazetesine verdiği demeçte, öncelik tanınmaması halinde aşı sırasının kendilerine gelmesinin Mayıs ayını bulmasının beklendiğini söyledi. Meidinger, bunun ise çok geç olacağını kaydetti.

Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) da kararı memnuniyetle karşıladı. GEW Başkanı Marlis Tepe, Almanya Editöryal Ağı'na yaptığı açıklamada, "Şimdi, çok sayıda eyalet, okulları ve anaokullarını Pazartesi günü yeniden açtığından, aşılama hızının da önemli ölçüde artırılması gerekiyor" dedi.

Alman Etik Konseyi Başkanı Alena Buyx ise öğretmenlere öncelik tanınmasını eleştirdi. Buyx Salı günü Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, okulların ve anaokullarının mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasına yönelik bir siyasi hedefi anlayabileceğini, ancak alınan bu kararla özellikle savunmasız grupların aşılanması ilkesinden sapılmış olacağını vurguladı.

Almanya'nın birçok eyaletinde ana okullar ile ilkokullarda yüz yüze eğitim Pazartesi günü başlamıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde ziyaretler, gün yapmak ve misafirliğe gitmek yasak
23 Şubat 2021 21:54		 EGM, 'Müfettişlik Temel Eğitim Semineri' düzenledi
23 Şubat 2021 21:46
Yerli aşının Faz 2 çalışmasında ilk doz, 52 gönüllüye uygulandı
23 Şubat 2021 21:41		 Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
23 Şubat 2021 18:55
Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor
23 Şubat 2021 18:35		 Kademeli normalleşmede 4 il öne çıkıyor! 12 il biraz daha bekleyecek
23 Şubat 2021 14:49
Mutasyonlu virüs çıkan 6 kişi evinde karantinaya alındı
23 Şubat 2021 13:44		 Konyalı pavyondan vazgeçemiyor! 71 kişiye 447 bin lira ceza
23 Şubat 2021 12:20
Bu ilçeye il dışından gelenler 10 gün karantinaya alınacak
23 Şubat 2021 11:53		 Sosyal medyada çocuklar için risk taşıyan 1027 içeriğe müdahale etti
23 Şubat 2021 11:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama01:25 - TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü01:24 - Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki01:23 - Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü01:21 - İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı01:16 - Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı
01:07 - Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı00:02 - Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti00:00 - 24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - 80 yaşındaki Adem amca: Arabanız pislenmesin yavrum23:52 - Uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu23:45 - SAT komandolarının zorlu eğitimi TRT'de yayınlanacak
23:42 - Türkler önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor23:28 - Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü23:24 - AvivaSA'ya 200 yıllık ortak: Ageas ile imzalar atıldı23:19 - Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi23:01 - Yerli tüfekte seri üretime geçildi
22:52 - Sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı
Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü
Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki
TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pencere cam filmi 2
Çamaşır makinesinin bir türlü durmaması 3
Arabistan Çölü 1
Sosyal medya hesabının çalınması 1
Meydan okuma meydanı 2
tatlı patates 1
justin 1
yazarların en çok para harcadığı zevki 10
Aldatan kadın asla yakalanmaz 1
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
SON İLANLAR
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş 2 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Erzincan Mercan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam