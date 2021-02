100 konuttan 57'sinin deprem sigortası var

Herkesin deprem gerçeğinin farkında olması ve bu konuda üzerine düşenleri yaparak önlem alması gerektiğini belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut, şunları söyledi:

"Ülkemiz topraklarının büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığını her fırsatta ifade ediyoruz. Bu riski sadece yaşanan depremlerden sonra hatırlamak yeterli değil, her an farkında olmalı ve gereken önlemleri almalıyız. Bu kapsamda DASK olarak biz de vatandaşlarımızın çok uygun primler ödeyerek evlerini Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almalarını sağlıyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası'nın depreme karşı alınacak en etkili finansal önlem olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ancak sigortalılık oranlarına baktığımızda hala gidecek yolumuz var. Bu nedenle 2021 yılında bir seferberlik başlattık. 'DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyamız kapsamında sigortalılarımızın teminatlarını artırırken, prim farkını almıyoruz. Deprem Haftası'nda konut sahiplerini kampanyadan yararlanmaya ve sigorta yaptırarak önlem almaya davet ediyoruz."

Sigortaya ilgi arttı

DASK olarak yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Turgut, "Kapsamımıza giren tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olması için çalışıyoruz. Bu amaçla başlattığımız kampanyanın ardından da poliçe üretimlerinde artış olduğunu görmek bizim için mutluluk verici. Sigortalılık oranlarının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL'ye yükseldi.

760 milyon TL ödeme yaptı

2020'de 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Erdal Turgut, "Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide artış oldu. DASK olarak depremlerin ardından ödemeleri hızla tamamlama hedefiyle çalışmalara başladık. 24 Ocak Elazığ depremi için 269 milyon TL ödeme yaptık. 30 Ekim İzmir depreminin ardından dosyaların yüzde 94'ünü sonuçlandırarak 266 milyon TL ödeme yaptık. Bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme miktarı ise 760 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Turgut, "En büyük motivasyonumuz Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, DASK'tan aldıkları ödemelerle kısa sürede hayatlarını yeniden kurması ve eski yaşam standartlarına dönebilmesi oluyor. İzmir depreminden sonra sigortalılarımızdan aldığımız teşekkür, Türkiye'yi yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaştırmak için bizleri daha da motive etti" diye konuştu.