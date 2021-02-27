100 konuttan 57'sinin deprem sigortası var
|27 Şubat 2021 08:54
|+Aa- Yazdır
Herkesin deprem gerçeğinin farkında olması ve bu konuda üzerine düşenleri yaparak önlem alması gerektiğini belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut, şunları söyledi:
"Ülkemiz topraklarının büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığını her fırsatta ifade ediyoruz. Bu riski sadece yaşanan depremlerden sonra hatırlamak yeterli değil, her an farkında olmalı ve gereken önlemleri almalıyız. Bu kapsamda DASK olarak biz de vatandaşlarımızın çok uygun primler ödeyerek evlerini Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almalarını sağlıyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası'nın depreme karşı alınacak en etkili finansal önlem olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ancak sigortalılık oranlarına baktığımızda hala gidecek yolumuz var. Bu nedenle 2021 yılında bir seferberlik başlattık. 'DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyamız kapsamında sigortalılarımızın teminatlarını artırırken, prim farkını almıyoruz. Deprem Haftası'nda konut sahiplerini kampanyadan yararlanmaya ve sigorta yaptırarak önlem almaya davet ediyoruz."
Sigortaya ilgi arttı
DASK olarak yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Turgut, "Kapsamımıza giren tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olması için çalışıyoruz. Bu amaçla başlattığımız kampanyanın ardından da poliçe üretimlerinde artış olduğunu görmek bizim için mutluluk verici. Sigortalılık oranlarının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.
Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL'ye yükseldi.
760 milyon TL ödeme yaptı
2020'de 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Erdal Turgut, "Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide artış oldu. DASK olarak depremlerin ardından ödemeleri hızla tamamlama hedefiyle çalışmalara başladık. 24 Ocak Elazığ depremi için 269 milyon TL ödeme yaptık. 30 Ekim İzmir depreminin ardından dosyaların yüzde 94'ünü sonuçlandırarak 266 milyon TL ödeme yaptık. Bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme miktarı ise 760 milyon TL'ye ulaştı" dedi.
Turgut, "En büyük motivasyonumuz Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, DASK'tan aldıkları ödemelerle kısa sürede hayatlarını yeniden kurması ve eski yaşam standartlarına dönebilmesi oluyor. İzmir depreminden sonra sigortalılarımızdan aldığımız teşekkür, Türkiye'yi yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaştırmak için bizleri daha da motive etti" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
25 Şubat 2021 08:10
|Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği
24 Şubat 2021 10:24
|İstanbul'un en yaşlı konutları Fatih ve Beyoğlu'nda
23 Şubat 2021 19:58
|Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Emlakçılar öğrencileri bekliyor
23 Şubat 2021 11:55
|Yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi
23 Şubat 2021 11:24
|Dolar kuru geriledi, bankaların kredi faiz indirimi haberleri peş peşe geldi!
22 Şubat 2021 12:03
|Depremin birinci yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.841 konut için temel atıyor
22 Şubat 2021 07:50
|Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı
21 Şubat 2021 11:24
|Faizsiz konutçulara uyarı: Başımızı belaya sokmayın
19 Şubat 2021 15:22
|Arsaya talep arttı
19 Şubat 2021 08:03