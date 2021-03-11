Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımında, şartları tutmayan adaylardan dolayı yeniden kura çekimi yapacak. Bakanlık, toplamda 247 işçi alımı için kura çekecek.
|11 Mart 2021 15:26
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Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımında, şartları tutmayan adaylardan dolayı yeniden kura çekimi yapacak. Bakanlık, toplamda 247 işçi alımı için kura çekecek.
Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklama
826 işçi alımı kapsamında 16.01.2021 tarihinde çekilen noter kurası neticesinde belirlenen asil ve yedek adaylardan şartları taşımadığı sebeple atama yapılamayan 247 işçi kadrosu için 15.03.2021 tarihinde saat 10:00' da Bakanlığımızın Eskişehir Yolu Merkez Kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonunda noter kura çekimi yapılacaktır.
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