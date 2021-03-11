1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımında, şartları tutmayan adaylardan dolayı yeniden kura çekimi yapacak. Bakanlık, toplamda 247 işçi alımı için kura çekecek.
 11 Mart 2021 15:26
+Aa- Yazdır
Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımında, şartları tutmayan adaylardan dolayı yeniden kura çekimi yapacak. Bakanlık, toplamda 247 işçi alımı için kura çekecek.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklama

826 işçi alımı kapsamında 16.01.2021 tarihinde çekilen noter kurası neticesinde belirlenen asil ve yedek adaylardan şartları taşımadığı sebeple atama yapılamayan 247 işçi kadrosu için 15.03.2021 tarihinde saat 10:00' da Bakanlığımızın Eskişehir Yolu Merkez Kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonunda noter kura çekimi yapılacaktır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
10 Mart 2021 09:44		 İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
10 Mart 2021 08:09
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
09 Mart 2021 07:47		 MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı
05 Mart 2021 17:44
2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler
05 Mart 2021 11:50		 Yurt Yönetim memuru alımı için sözlü sınav tarihleri açıklandı
04 Mart 2021 08:50
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
04 Mart 2021 07:52		 Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
04 Mart 2021 00:05
KRD Ereğli SYDV'nin garip yaş şartlı ilanı
03 Mart 2021 11:00		 2020 ALES/2 sonuçları açıklandı
02 Mart 2021 16:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek16:34 - Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti16:30 - Kardeş 2 öğrencinin öldüğü servisin sürücüsü gözaltına alındı16:24 - Koyunları susuz kalan besiciye belediye tankerle su taşıdı16:21 - Dünyada tek! Kayseri'de bulundu, literatüre girecek16:08 - Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Şehir Hastaneleri koronavirüsü sırtladı
16:02 - Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı15:54 - Adliyede 5 kişide korona çıktı, personel test sırasına girdi15:50 - Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı15:47 - Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı15:40 - Dünya Süper Ligi'ne giren Türk üniversiteleri açıklandı15:27 - FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı
15:26 - Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek15:23 - Memur ve işçilere afet eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı15:20 - Ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı15:14 - Yargıtay: Kullanımdan dolayı meydana gelen eskimeden kiracı sorumlu değil15:10 - Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinada
15:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
'Daire Başkanı, işine gelmeyeni 'Külliye'ye sormam lazım' diyor'
Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
Kürdan eline battı ölümden döndü
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bitcoin 1
banyo 1
yağsız yemek yapmak 4
uzaydaki sesler 1
çerez 3
damat kadar başınıza taş düşsün 7
trafikte sağdan geçmek 2
türkan şoray 3
pazartesi diyete başlamak 2
orkide 3
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam