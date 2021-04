İstanbul'da pide 4 lira

Ramazan ayına sayılı günler kala gözler pide fiyatlarına çevrildi. İstanbul'da fırıncılardan edinilen bilgilere göre, un, işçilik ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte bu yıl iftar sofralarında yer alacak pide fiyatlarına yüzde 10-15 oranında bir artış söz konusu. Geçen yıl kilosu 10 lira olan pidenin, illere göre farklılık göstermekle birlikte bu sene kilosunun 11-11,5 lira arasında olması bekleniyor. Böylelikle 365 gram sade pide bu sene 4 liradan satışa sunulabilecek. Fırıncılar, 250 gramdan aşağı pide olmayacağına işaret etti.

KİLOSU 11,5 LİRAYI AŞMAYACAK

Ramazan pidesinde fiyatların, şehirlere göre değişiklik gösterdiğine işaret eden fırıncılar, "Ancak pide fiyatlarının kilosu 11.5 liraya aşmayacak" açıklamasında bulundu. Ekmek işverenleri sendikasından edinilen bilgilere göre, İstanbul'da esnaf tarafından satılacak 365 gram sade pide fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Yumurtalı, susamlı 410 gram pide de 5 liradan satılacak. Sendika yetkililerine göre, esnaf için geçerli olan söz konusu tarifeye tüccarların da uyması yönünde fikir birliğine varıldı. Bu konuda İstanbul Valiliği'nde düzenlenen ve Ticaret Odası'ndan temsilcilerin de katıldığı toplantıda tüccarların da belirlenen tarifeye uyması yönünde bir kanaat oluştu. İstanbul'da geçen yıl Ramazan ayında 350 gram pide 3 lira, 400 gramı 4 liradan satılmıştı. Yine Ankara'da 275 gram pide 2,5 lira, İzmir'de 300 gramı 3 lira, Bursa'da 200 gram pide 2 liradan satışa sunulmuştu.

KUZU BUT FİYATI 75 LİRA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı da bu yıl ocakta et fiyatında 3 lira artış olduğnu ve Ramazan ayında vatandaşın zamsız et yiyeceğini açıkladı. Yardımcı, 2021 yılı itibariyle kıymanın kilosunun 60 lira, kuşbaşı 65 lira, antrikot 85 lira, bonfile 100 lira, konturfile 80 lira, kuzu but 75 lira, kuzu pirzola 110 lira, kuzu kol 70 lira, tavuk 15 lira, kanat 32 lira, but baget 20 lira, but incik ve kelebeğin kilosunun 24 liradan satıldığını bildirdi. Ramazan ayında ete zam yapılmayacağını vurgulayan Osman Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için birtakım görüşmeler yapacaklarını aktardı.

RAMAZAN'DA VATANDAŞ ZAMSIZ ET YİYECEK

Etin temel gıda maddesi olduğunu belirten Osman Yardımcı, birçok ürün fiyatının yüzde 100 arttığını, kırmızı ete sene başında 3 lira artış yapıldığını, bunun da çok olmadığını savundu.Kıyma geçen sene 57 TL'ydi, bu sene 60 TL yaptık. Geçen sene 62 TL olan kuşbaşı bu sene 65 TL oldu" dedi.