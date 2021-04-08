Yeni dönem başladı! Finansman şirketlerine Devlet garantisi
|08 Nisan 2021 08:10
|+Aa- Yazdır
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi.
Şirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Türkiye'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu olarak belirtecek.
Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.
120 AYI GEÇMEYECEK
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek.
Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuşadası'nda otel lobisinde parti yapanlara polis baskını
08 Nisan 2021 07:36
|YÖK, eski rektöre aylıktan kesme cezası verdi
07 Nisan 2021 21:55
|Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
07 Nisan 2021 21:04
|Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
07 Nisan 2021 21:01
|Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti
07 Nisan 2021 20:29
|Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor
07 Nisan 2021 20:05
|TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması
07 Nisan 2021 18:04
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Nisan 2021 17:33
|İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
07 Nisan 2021 16:55
|3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
07 Nisan 2021 16:20