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'125 bin öğretmen hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu canlı yayında milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını belirten Bakan Selçuk, "125 bin öğretmen de hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Okullarla ilgili Ramazan boyunca duruma bakarak değerlendirme yapacağız. Okulların açık olmasının ne kadar etki yapacağını göreceğiz." dedi.
 08 Nisan 2021 21:36
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Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını belirten Bakan Selçuk, "125 bin öğretmen de hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak." ifadelerini kullandı.

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca aileyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'ununun aşılandığını açıklayan Bakan Selçuk, 125 bin öğretmenin önümüzdeki günlerde aşılanacağını duyurdu.

Dünyaya baktığımızda İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde öğretmenlerin öncelikli olarak aşılanmadığını biliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların diğer ülkelerle karşılaşında oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Aşılanan insan sayısında görüyoruz bunu. Öğretmenlerle ilgili olarak ilk önce köy okullarından başlamak üzere, öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 10'u bunların içinden Covid geçirenler hariç olmak üzere aşılandı.

Dünyanın hiçbir ülkesinde önce öğretmenler aşılansın ondan sonra okullar açılsın uygulaması yok. Öğretmenlerimiz çok kıymetli. Öncelikli olarak aşılanmalarını istemem çok doğal. Benim görevimin doğası bunu gerektirir. Sayın Bakanımız öğretmenlerle ilgili her zaman olumlu bakış açısına sahip olarak tabii ki aşılamayız bakış açısına sahip.

Bakan Selçuk, 81 ilde uzaktan eğitime geçilme ihtimaline ilişkin şu açıklamayı yaptı:

2 Mart'tan itibaren yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.

Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak.

Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde.

Bakan Selçuk, 125 bin öğretmenin birkaç gün içinde aşılanacağını duyurdu.
Memurlar.Net
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