18 milyon kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığınca belirlenen dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralardaki görevlilerin aşılamaları tamamlandı. Daha sonra ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim, gıda, taşımacılık sektörlerinde çalışanlar ile 60 yaş ve üzeri bireylerin aşılanmasına başlandı. Bugüne kadar bu kişilere uygulanan toplam doz miktarı 18 milyonu geçti. Birinci doz uygulananların sayısı yaklaşık 10,5 milyonu aşarken ikinci dozu tamamlananların sayısı da 7,5 milyonu buldu. Aşılama sayısı İstanbul'da 3 milyon, Ankara'da da 1,5 milyona yaklaştı, İzmir'de ise 1 milyon 200 bini geçti. Türkiye bu başarısıyla, ikinci dozu tamamlayan ülkeler arasında ilk 10'da yer aldı.

Bu arada, aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Üçüncü aşamada kronik hastalar ile sırasıyla 40-49, 30-39 ve 18-29 yaş aralıkları aşılanacak. Dördüncü ve son aşamada da sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar yer alacak. Öte yandan Türkiye, Sinovac aşısının ardından BioNTech aşısı için de anlaşmaya varmıştı. Şu ana kadar 35 milyona yakın aşı tedarik edildi. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı daha gelecek. Bunların yanı sıra bu ay içerisinde yerli aşıda Faz-3 çalışmalarına geçilecek.

NEŞRA DURMAZ