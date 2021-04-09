Uygur Türklerine 'vatandaşlık' teklifi
|09 Nisan 2021 08:30
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Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, TBMM Başkanlığı'na, Türkiye'de uluslararası koruma altında olan Uygur Türklerinin, 3 ay içinde İçişleri Bakanlığı'na başvurmaları halinde Türk vatandaşlığı kazanmalarına ilişkin kanun teklifi sundu. Kabukcuoğlu, Türkiye'de 10 bini mülteci olmak üzere yaklaşık 50 bin Uygur Türkünün yaşadığını söyledi.
Milliyet'ten BAHAR ATAKAN'ın haberine göre: Kabukcuoğlu'nun sunduğu teklife göre, başvurucuların belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek amacıyla komisyon kurulacak. Komisyonca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aranan şartları taşıdıkları anlaşılanların dosyası, Türk vatandaşlığını kazanma işlemlerini tamamlamak üzere İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek.
Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İktidar, cılız ve ürkek açıklamaları bir tarafa bırakarak, Uygur Türklerinin uğradığı mezalime yönelik tepkisini ve tavrını net bir şekilde ortaya koyma cesaretini bir an önce göstermelidir" ifadesini kullandı.
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