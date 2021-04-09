Seçim göçüne önlem geliyor
|09 Nisan 2021 09:22
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Hükümet, yerel yönetimleri yakından ilgilendiren bazı yasalarda değişikliğe hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı taslak, tartışmaya açıldı. Daha çok muhtarlıklara ilişkin kriterlerin değiştirilmesine yönelik hükümler içeren taslakta, seçmen kütükleri ve büyükşehir belediyelerinin çalışma esaslarına ilişkin de düzenlemeler yer alıyor.
Hazırlanan taslağa göre, 'Köy ve mahalledeki seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçim başlangıç tarihi itibariyle en az 3 aydan beri o köy veya mahallede oturma şartı' aranacak. Böylece, seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin aktarılması önlenmiş olacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Kulis: Cumhur İttifakı seçim koşullarında düzenleme planlıyor, 2023 seçimlerine katılım şartları ağırlaşabilir
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre;
Ayrıca, muhtar ve köy ihtiyar meclis üyelikleri için "önceden adaylık başvurusu" şartı getiriliyor. Bu kişiler il seçim kurullarına başvuracaklar. Kanunlarda aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecek. Mevcut düzenlemede, bu inceleme önceden yapılmadığı için daha sonra yapılan itirazlar nedeniyle muhtarlıkların düşürülmesi konusu YSK'nın önüne geliyordu. Geçmişte, sabıkası sonradan ortaya çıkan çok sayıda muhtarın görevine son verilmesine ilişkin YSK inceleme yapmıştı.
Taslakta, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek. Eklenen maddeye göre, 'Büyükşehir belediyeleri, altyapı ve ulaşım hizmetleri, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, sosyal hizmet ve yardım, gençlik ve spor, mesleki eğitim ve beceri kursları ile yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler' konusunda, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespit edilen yerlere öncelik tanıyacak.
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