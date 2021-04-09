Ramazan'da donuk pide
Pişirilmeye hazır donuk unlu mamuller üreten Bay Bread Fırıncılık, donuk Ramazan pidesini tüketicilere sundu.
|09 Nisan 2021 08:38
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Bay Bread Fırıncılık CEO'su Serdar Yalçınkaya şunları söyledi:
"Son bir yılda ekmek ve unlu mamuller konusunda ülkemizde birçok gelişme oldu. Yüksek teknoloji fırıncılık, artık evlerdeki fırınlarda her zaman ekmek çeşitlerine, unlu mamullere hatta Ramazan pidesine ulaşmayı sağlıyor. Tamamen doğal hammaddelerle hazırlanmış ve hijyenik olan bu ürünler hiç zahmete gerek kalmadan ev ya da iş yerlerindeki fırınlarda 8-10 dakika pişirilerek sofralara ulaşıyor. Buzluklarda üç aya kadar saklayabildiğiniz birçok çeşit ile zenginleştirilen ürüne ulaşmak mümkün."
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