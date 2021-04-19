1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021-YDS/1 sorular ile cevap anahtarları yayımlandı

2021-YDS/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
 19 Nisan 2021 12:33
+Aa- Yazdır
2021-YDS/1 sorular ile cevap anahtarları yayımlandı

OSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
18 Nisan 2021 13:42		 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
12 Nisan 2021 14:45
MBSTS ve DHBT soru ve cevapları yayımlandı
12 Nisan 2021 11:02		 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
09 Nisan 2021 10:45
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
09 Nisan 2021 09:38		 YDS/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı
08 Nisan 2021 14:10
MSÜ aday belirleme sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
04 Nisan 2021 13:55		 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
04 Nisan 2021 10:29
DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı
01 Nisan 2021 14:04		 Sayıştay Denetçi yazılı sınav sonuçları açıklandı
01 Nisan 2021 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Vaka sayıları sadece 6 ilde azaldı13:17 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:15 - Maskede fahiş fiyat artışı yapan 24 firmaya para cezası13:11 - Bilim Kurulu üyesinden 'kalabalıklar azaltılmalı' uyarısı13:05 - Tedbir uyarısı yaptığı koronadan hayatını kaybeden polis memuru için tören12:59 - Yargıtay'dan nafaka kararı: Eşine 'salak' diyen kadına nafaka yok
12:57 - 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması12:52 - Ölümcül parazitin ismini Adana koydular12:50 - Aşırı kilolu veya zayıf olmak tekrarlayan düşük riskini artırıyor12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Karantinayı ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi12:33 - 2021-YDS/1 sorular ile cevap anahtarları yayımlandı
12:28 - PKK ve FETÖ operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı12:24 - 39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü12:17 - Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi12:16 - Kırşehirli çiftçi, bayrak sevgisini traktörüyle tarlasına yansıttı12:15 - Gün ortası döviz fiyatları
12:13 - Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı
Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pembe fil 1
memurun borsa oynaması 1
Kadın dediğin 1
rebul 1
Kestirme yol 2
Turgut Özal'ın Ölüm Yıldönümü 2
çerezlik film 3
he man 2
iftar sonrası gelen uyku ve baş ağrısı 2
Her gün resminin altında özlü söz paylaşan insan 1
SON İLANLAR
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam