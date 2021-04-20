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Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?

Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı ve Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 100 atın kayıp olduğu ortaya çıktı. Adaların Atları Platformu, uzun süre beklemekten ve stresten çok sayıda atın hasta olup öldüğünü söyledi. Burgazada'da yaşayan sanatçı Lale Mansur, "Ada dışına gönderilen atlar kontrol edilmedi, atlar zincirle bağlanmaktan öldü" sözleriyle isyan etti.
 20 Nisan 2021 09:30
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Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: İSTANBUL Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasının ardından İBB'nin satın aldığı atlarda çok sayıda ölüm yaşandığı iddia edildi. İBB satın aldığı 1177 atı farklı kurumlara göndermeye başladı. Son olarak İBB Haber'in "İBB'nin Adalar'daki faytonların kaldırılmasıyla devraldığı 1177 attan 50 tanesi MHP'li Dörtyol Belediyesi'ne verilmişti. Belediye, İBB'nin 'Atlar nerede?' sorusuna yanıt veremeyince atların kaybolduğu ortaya çıktı. İBB suç duyurusunda bulundu" haberine hayvanseverlerden büyük tepki geldi. Adaların Atları Platformu, Dörtyol'a 50 değil 100 at gönderildiğini ve 10 atın daha yolda öldüğünü belirtti.

HERKESLE KONUŞTUK

Burgazada'da yaşayan sanatçı Lale Mansur, "Atlar zincirle bağlanmaktan öldü, ada dışına gönderilenler kontrol edilmedi" dedi ve şöyle devam etti: "At konusunda uzmanlaşmış veterinerlerin ilgilenmesi gerektiğini söyledik ancak uzman veterinerler çok sonra geldi. Adalar'daki eski faytonculardan aldığımız bilgiye göre 38 tay yok oldu. Yavru atları yüzde 99 ihtimalle salam sucuk yaptılar. Bu atların kontrolü yapılmadı ve yüzlercesi zincirle bağlı kalmaktan dolayı öldü. Atlar hareket etmediği için arpalama denen hastalığa yakalandı. Adadaki gönüllüler olarak projeler önerdik, maalesef dinlenmedi. İmamoğlu ile bizzat konuştuk, ilgilendi ancak maalesef bürokratik işlemlerin uzunluğu atların ölümüne sebep oldu."

BEKLERKEN ONLARCASI ÖLDÜ...

ADALARIN Atları Platformu Sözcüsü Zekiye Kürkçüoğlu, atların ölümle sonuçlanan süreci şöyle anlattı: "Faytonlar yasaklandıktan sonra, hareket etmeye alışkın olan atlar bulundukları yerde beklemeye başladılar. Büyükada'da 1600 at, diğer adalarda da 200'ü aşkın at vardı. İlk aşamada 105 at ruam olduğu için itlaf edildi. İBB 1177 at satın aldı. Yani 700'ü aşkın at öldü. Günde 7-10 arası at gömülüyordu. Daha sonra atları dağıtmaya başladılar. Hatay Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 attan 10'unun stresten ve hastalıktan öldüğünü öğrendik. Bir kamyon içerisinde 25 at, kumun üzerine konuluyor, farklı bir iklime gönderiliyor. Şu anda talebimiz İBB'nin nereye kaç at gönderdiğini şeffaf bir şekilde paylaşması."

İBB: SORUMLULUK DÖRTYOL BELEDİYESİ'NDE

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "İBB Adalar'daki atların sahiplendirilmesi konusunda resmi kurum olması nedeniyle belediyeleri tercih etmiştir. Hatay, Dörtyol Belediyesi, 12 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile 150 at sahiplenmek istediğini belirtmiştir. Aynı ay yapılan protokol çerçevesinde 100 at gönderilmiştir. Sevkıyat 50'şerli gruplar halinde iki seferde tamamlanmıştır. Bir sevkıyatta taşınır işlem fişini Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğer sevkıyatta ise Dörtyol Belediyesi memuru Ferhat Erkin imzalayarak hayvanları teslim almışlardır. Bu noktadan sonra 100 atın sorumluluğu Dörtyol'dadır."

BİLMECEYE DÖNDÜ

İSTANBUL'dan gönderilen atların kaybolduğu iddiasıyla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü de Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmayı sürdürüyor.

Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız savcılığa verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 adet atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamıştır" denildi. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ise "Atların 49'unun teslim alındığına dair evrakı imzaladım, o atların dağıtılması için talimat verdim. Konuyla ilgili açıklama yapacağım" dedi. (DHA)
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