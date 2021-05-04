Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisi bahçesindeki ağaç köklerinde yangın çıktı

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde özel bir firmaya ait biyoenerji tesisinde saat 16.00 sıralarında, ağaç köklerinin depolandığı geniş alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan alandaki yangın bir anda yayılarak, enerji üretiminde kullanılmayı bekleyen tüm ağaç köklerini sardı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangına itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çay ilçesinden gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Bolvadin başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine su sıkan itfaiye araçları, su ikmali yaparak tekrar tesise döndü. Tesis bahçesindeki yaklaşık 15 bin metrekare alanda istiflenen ağaç köklerinin tamamına yakınını saran yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları devam ederken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

80 BİN METREKARE ALANDA ÜRÜNLER YANDI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 nolu sahada yakılarak enerjiye dönüştürülmeyi bekleyen materyallerin tamamı küle döndü. Alevler rüzgarın da etkisiyle 2 nolu sahaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle bu alandaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede rüzgarın olması çalışmaları güçleştiriyor.

15 İTFAİYE, 10 İŞ MAKİNESİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı, gazetecilere açıklamada bulundu. Tesisin katı atıklardan, ağaç kökleri, mısır sapları gibi yanıcı bitkisel atıklardan enerji üreten büyük bir kuruluş olduğunu söyleyen Başkan Atlı, "Yaklaşık saat 18.00 sıralarında 3 nolu sahada yangın fark ediliyor. İlk önce Çay Belediyesi itfaiye ekipleri direkt müdahale ediyor ve santralin kendi personeli müdahale ediyor yangına. Rüzgarın çok şiddetli olması sebebiyle ve mevcut alanda çok yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı şekilde ilerledi. Yaklaşık 15 itfaiye aracı, 10 iş makinesiyle müdahale ediliyor ancak 3 nolu sahada herhangi bir şey kurtarılamadı. Ürünlerin tamamı yandı" dedi.

'TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞ DEĞİL'

Yükselen alevler nedeniyle 2 nolu sahaya da yangının sıçradığını vurgulayan Başkan Hüseyin Atlı, "Şimdi arkadaşlar yangının bu sahada ilerlemesini engelliyor. Yangının ilerlemesi engellendi ancak tamamen kontrol altına alınmış değil. Tek sevindiğimiz konu herhangi bir can kaybının olmaması. İnşallah hiçbir kimsenin canına bir şey olmadan yangın söndürülmüş olur. Biz de yangının başındayız. Tüm ekiplerimizin koordinasyonunu sağlıyoruz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yaklaşık 80 bin metrekare alandaki tüm ürünler yandı" diye konuştu.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YANMAYA DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisi bahçesinde, enerji üretiminde kullanılmak üzere bekleyen yanıcı bitkisel atık malzemelerde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Tesisin 3 ayrı depo alanından ikisinde etkili olan yangında, ilk bölümdeki malzemelerin tamamı yanarken, ikinci bölümde alevlerin etrafı çevrildi. Yanıcı bitkisel atık olduğu için söndürülmesi güç olan yangının belli alanda tutulup, daha da genişlememesi için müdahale sürüyor.