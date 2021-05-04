Polisin yaşlı kadına yardım etmesi güvenlik kameralarına yansıdı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polisin yaşlı kadının alışveriş poşetlerini taşımasına yardım etmesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi
|04 Mayıs 2021 13:07
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Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru devriye görevini yerine getirirken Çark Caddesi'nde yaşlı bir kadının alışveriş poşetlerini taşırken zorlandığını gördü.
Devriye aracından inerek kadının yanına giden polis memuru, eşyaları taşımaya yardım etmek istedi.
Polisi karşısında görünce kendisine ceza yazılacağını zanneden yaşlı kadın, memura, "Oğlum kimsem yok, yalnız yaşıyorum. Mecburen çıktım." dedi.
Bunun üzerine kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen polis memuru, alışveriş poşetlerini alıp yaşlı kadına evine kadar eşlik etti.
Polis memurunun yaşlı kadına yardım ettiği anlar, KGYS kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, polis memurunun, kadının alışveriş poşetlerini evine kadar taşıması yer alıyor.
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