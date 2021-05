Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin anayasa taslağı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisine ilişkin, "Belki parti kapatma ve parti kurma yetkisi de Erdoğan'a verilmiştir, herhalde öyle bir düzenleme var bu 100 maddenin içinde. Böylece tahkim edecekler orayı. Tamamen gündem değiştirmeye yönelik." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Yeniçağ Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye'de en büyük tahribatın devletin yapısında olduğunu, devletin kurumlarına vatandaşın güvenmemeye başladığını savunan Kılıçdaroğlu, vatandaşın pazarda gördüğü enflasyonla TÜİK'in açıkladığı rakam arasında fark olduğunu söyledi.

Memura verilen zammın, enflasyonun altında bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, emekliye de bayram ikramiyesi olarak 1500 lira verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, hükümeti kanun çıkarma konusunda eleştirerek, "Çek kanunu. Bir gecede oturdular çek kanunu getirdiler, verdiler milletvekilinin eline, 'Şunu imzalayın' dediler. Burada yanlışlık var dedik. 'Hayır efendim tek satırını değiştiremeyiz'. Neden? Talimat gelmiş. Sonra ne oldu? Bir baktılar ki kanun yanlış çıktı, hayat duruyor. Nasıl düzelteceğiz? Yeni bir kanun gelmesi lazım, yeniden görüşülmesi lazım. Resmi Gazete'de kanun yayımlandı. Genelgeyle olayı düzeltmeye çalıştılar. Devlet kanunla, yasalarla, hukukun üstünlüğüne göre değil, genelgelerle yönetilmeye başlandı." dedi.

Yargının tahrip edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En üst yargı dediğimiz, Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesine siz hülleyle hakim tayin ederseniz, bir tek Yargıtay kararının altında dahi imzası olmayan bir kişiyi yıldırım hızıyla Yargıtaydan geçirip Anayasa Mahkemesine üye yaparsanız oraya kimse güvenmez. Çünkü o yıldırım hızıyla oraya giden kişi vicdanına ve hukukun üstünlüğüne göre değil, kime göre karar verecek, saraydan gelen talimata göre karar verecek, siyasi karar verecek. Diyecek ki, 'Erdoğan bunu istiyor ben de o çerçevede karar vereyim'. İradesi olmayan, hukukun üstünlüğü kavramını özümsemeyen kişinin, Anayasa Mahkemesine üye olarak atanması yargıya olan güveni temelden sarsıyor."

- "İstediğiniz genelgeyle istediğiniz kanunu değiştirebiliyorsunuz"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 maddelik anayasa önerisinin Erdoğan'a takdim edileceğini söyledi. Sayın Bahçeli 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' demişti. O halde Anayasa Mahkemesi anayasada yer almayacak muhtemelen. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Metni görmedik. Belki Yargıtayı falan da kaldırır. Zaten kararı saray veriyor. Böyle bir yapı oluştu. Anayasa Mahkemesi belki yaptığı o 100 maddelik Anayasa değişikliğinde kaldırılmış olabilir. Bunların hiç bir anlamı yok.

Ne diyor Sayın Bahçeli, efendim diyor bu tek kişilik hükümet yönetimini, o kavram Mehmet Uçum'a aittir, Cumhurbaşkanının Danışmanı, 'tek kişilik hükümet yönetimini tahkim etmemiz lazım' diyor. Daha ne kadar tahkim edeceksiniz? Hakim tayin ediyorsunuz. İstediğiniz genelgeyle istediğiniz kanunu değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz uluslararası sözleşmeyi tek imzayla yürürlükten kaldırabiliyorsunuz. Bütün memurların sicil amirliğini zaten verdiniz oraya. Vermediğiniz ne kaldı? Belki parti kapatma ve parti kurma yetkisi de Erdoğan'a verilmiştir, herhalde öyle bir düzenleme var bu 100 maddenin içinde. Böylece tahkim edecekler orayı. Tamamen gündem değiştirmeye yönelik."

- "Para adamına, yandaşa göre var"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gündeminin ekonomi olduğunu, ülkede derin bir yoksulluk bulunduğunu, yüz binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini ve esnafın yoksulluğa mahkum edildiğini ifade etti.

Devlette para olduğunu ancak adamına göre muamele yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, esnafa, emekliye, memura "para yok" denildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Havaalanı işletmecilerine pandemi döneminde sağlanan kıyak ne kadar? 21 milyar lira. Otoyol işletmelerine garanti ödemeleri 10 milyar lira, şehir hastanelerine 17 milyar 600 milyon lira. Bazı elektrik şirketlerine 3 milyar lira. Yandaş elektrik dağıtım şirketlerine 2 milyar lira. Digitürk, Katarlı vatandaşa sağlanan imkan 900 milyon lira. Hepsini topla 54 milyar lira. 54 milyar lira kaç kişiye verildi? 50'yi geçmez. 83 milyondan 50 kişiye sağlanan avantaj 54 milyar 600 milyon lira. Peki milyonlarca esnafa ne verildi? Para var, adamına, yandaşa göre var."

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şirketine gümrük ayrıcalığı sağlandığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bakan olmadan önce bu kişinin Sayın Emine Erdoğan'ın adını kullanarak çıkar sağladığına dair duyumlar iletiliyor bürokrasiye. Ama siz onu getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. Normalde onu bakan yapanın o görevde oturmaması lazım. Onu bakan yaptığınız andan itibaren sizin eşinizin adını kullanarak, istismar ederek kendisine çıkar sağladığını kabul ediyorsunuz, 'Yap, devam et' diyorsunuz. O da devam etti." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, devletin yönetilmediğini savunarak, ülkenin bekası için devlet aklı denilen bir kavram olduğunu dile getirdi. Devletin aklının iflas ettirildiğini, devlet aile şirketi gibi yönetilmeye çalışıldığı için devlet aklının yok olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, devletin şirket gibi yönetilemeyeceğini söyledi.

- "Türkiye güçlü bir ülkedir"

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2013'te sosyal medyadan açıklaması vardı. 'Türkiye'de darbelerin destekçisi, Esed'in yakın dostu CHP'nin şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz'. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Öngörüye bakın, 2013'te diyorum ki Mısır ile kavga etmeyin. Suriye'nin iç işlerine girmeyin, Arap dünyasıyla barışık olun. Türkiye'nin çıkarları bütün komşularımızla barışık olmamıza bağlıdır. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün komşuların bize imrenerek baktığı bir ülkedir. Biz bu pozisyonumuzu koruyalım, iç işlerine karışmayalım. Ne yaptılar? Ben o dönem bunu söylediğimde beni darbeci olarak suçladılar, 'Sisi'ye yardım ediyor galiba' dediler. O tür suçlamalar yaptılar. Şimdi ne yapıyorlar? Gidiyorlar, yalvarıyorlar. 'Aman bizimle barışın' diyorlar. Peki ben söylediğim zaman beni niye suçluyorsunuz?"

Devlette liyakatin yok edildiğini, rüşvet alan kişinin büyükelçi tayin edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Rüşvet alandan büyükelçi atanır mı?" diye sordu.

Eski milletvekillerinin hepsinin büyükelçi yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Aman DEVA'ya gitmesin, Gelecek Partisine gitmesin, bunlara taht post verelim. Maaş alıyorlar yetmiyor. İkinci, üçüncü maaş verelim'. Bütün harcamalarını da zaten devlet karşılıyor. Türkiye'nin itibarı? Ne itibarı? Saray itibar diye ne görüyor? 'Ne kadar çok israf yaparsam itibarım o kadar artar' diyor." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk bir hafta içinde, çiftçilerin kredi faizlerini sıfırlayacaklarını ve ana borçlarını da taksite bağlayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Yeniçağ Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"CHP iktidara hazır mı? Neler hedefliyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında, parlamentoya sevk edecekleri ilk kanunun, "Siyasi Ahlak Kanunu" olacağını aktardı.

Siyaseti kirlilikten arındıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ihale takipçisini ve rüşvetçisini temizleyeceklerini ifade etti.

Süratli bir şekilde yaraların sarılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İlk bir haftada çiftçilerin, Tarım Kredi'den veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız, ana parayı taksite bağlayacağız. Çiftçi bir sene rahatlayacak." dedi.

Ödeme takviminin de çiftçilerin isteğine göre ayarlanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, esnafın aldığı kredilerin faizlerini sıfırlayacaklarını, onlar için de uygun bir ödeme takviminin hazırlanacağını kaydetti.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının kredi alıp üniversiteyi okuduklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Üniversiteden mezun oldu, iş yok, şimdi haciz uyguluyorsunuz. Onları da telafi edeceğiz. İşi vereceksin, ondan sonra para istersin ve faizsiz olacak o da." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını, şöyle sıraladı:

"Süleyman Şah Türbesini gene kendi vatan toprağımıza götüreceğiz, bayrağımızı dikeceğiz oraya. Süleyman Şah kendi toprağında ve bayrağımızın altında yatacak.

Köprüleri, kullanılmayan havaalanlarını tamamen kamulaştıracağız. Torunlarımızın sırtına yük olarak binecek bunlar. Gelecek kuşakları biz borçlandırabilir miyiz? Bizim onlara daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmamız lazım. Dolayısıyla bunları kamulaştıracağız ama intikam duygusuyla değil, önce maliyetlerini çıkaracağız. 'Kardeşim kaça mal ettin?' Üstüne makul bir kar koyacağız. Al paranı kardeşim, bundan sonra devlete aittir. Bu işi bitireceğiz. Her şey devlete ait olacak, böylece devlet, cebinden parayı götürüp onlara tüyü bitmemiş yetimin hakkını vermeyecek."

- "Ekonomiyi yeniden yapılandırmanız lazım"

İşsizlik konusunun kısa sürede çözülebilecek bir konu olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "İşsizlik sorununu çözmek için ekonomiyi yeniden yapılandırmanız ve bütün var olan kaynakları üretime yönlendirmeniz lazım. Türkiye'nin üretmesi ve istihdam oluşturması lazım." ifadesini kullandı.

İşsizlik konusunda önemli projelerinin olduğunu, ama hepsini şimdi açıklamayacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Merkez Türkiye Projesi'ni mükemmel hale getirdiklerini ve projenin uygulanabilir olduğuna dair de uluslararası kuruluşlardan referans alacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında, devletin boş olan kadrolarını da hızlı bir şekilde dolduracaklarını söyledi.

- "Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı"

"Yatırımcıların önünü açmak için neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Şu anda istediğiniz teşviki verin, yine de yatırım gitmez. Niçin? Çünkü kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hangi sanayici yarın doların kaç lira olacağını biliyor? Kimin can ve mal güvenliği var? Her an gelip birisi sizin mal varlığınıza el koyabilir. Bir kişinin kararına bağlı. Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı. Eğer siz, demokrasiyi tam şekillendirmezseniz, demokrasiyi bütün kurallarıyla uygulamaya koymazsanız, can ve mal güvenliği yok demektir. Ne yerli sermaye ne yabancı sermaye gelip yatırım yapar. Nitekim, Türkiye'de bakın yatırımların hepsi duruyor. Bizim iş adamları nereye yatırım yapıyor? Romanya'ya, Bulgaristan'a, Bosna Hersek'e, herkes oraya gidiyor. 128 milyar dolar ne oldu? Bu soruyu sormak, Cumhurbaşkanına hakaret sayıldı. Akıl alacak şey değil. Neden hesabını veremiyorlar? Nereye gitti bu para? Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz? Eskiden Merkez Bankası ihale yapardı, kuruluşlar girerdi ihaleye, Merkez Bankası satardı. Merkez Bankasının dövizi sabit tutmak, düşürmek, yükseltmek gibi bir politikası yoktur zaten, ana politikası enflasyondur, enflasyonla mücadeledir. Siz Merkez Bankasının yapacağı bir işi kanuna göre, bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanına veriyorsunuz. Genelge ile kanunu değiştiriyorlar, bir protokolle de Merkez Bankası kanununu işlemez hale getiriyorlar. Bu hukuk devleti midir?"

- MHP'nin yeni anayasa önerisi

Kemal Kılıçdaroğlu, soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "100 maddelik anayasa çalışmamız hazır" açıklamasını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bildiğim anayasa önerisi için ne söyleyeceğim. Zaten diyor ki 'Tek adam rejimini tahkim etmemiz lazım'. Neyle tahkim edecek? Ben de merak ediyorum." diye konuştu.

- "En büyük sorun, sorgulamadan el kaldırıp, indirmeleri"

AK Parti'nin içinde çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Orada saygıdeğer insanlar da var, fakat parti disiplini dolayısıyla seslerini pek çıkarmıyorlar, ama kapalı kapılar ardında en sert eleştirilerini yapıyorlar. Onların en büyük sorunu, gelen her şeyi sorgulamadan el kaldırıp, indirmeleridir. Yanlışlık da buradan başlıyor zaten." görüşünü paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağına ilişkin yorumların hatırlatılması üzerine, bunun, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) karara bağlanacak bir konu olduğunu söyledi. Ama kurulun bağımsız bir iradesinin bulunmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "51. sefer seçime girse, Yüksek Seçim Kurulu '52. sefer de girebilir' diye karar alır. Adım gibi eminim bundan." ifadesini kullandı.

Anayasanın da şu anda rafa kaldırıldığını, hak ihlallerinin yaşandığını, kurumların iradelerinin de ipotek altında bulunduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, tüm bunları düzelteceklerini kaydetti.

- Aşı tedariki

Kılıçdaroğlu, "Neden 100 milyon doz Sinovac aşısı gelmiyor?" sorusu üzerine, "Yapılan sözleşme 50 milyon doz. O da gelmedi. Ya paranızı ödemiyorsunuz ya aracı firmanın sorunu çıktı, gelmiyor. Hadi oradan gelmedi, BioNtech gelecekti o ne oldu?" dedi.

Devletin yönetilemediğini, 5-10 yıl sonrasının planlanmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu ülkenin insanlarının çıkarlarının asla düşünülmediğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti savaşa girse, mülkiyeti kendisine ait tek bir doları bile yok. Bir doları bile yok. Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar, eksi 60,4 milyar dolar. Başkalarına 'bunu ödünç ver bize demişiz', almışız duruyor orada, ama para bizim değil." diye konuştu.

- "Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı doğru bulmam"

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna da "Bizim bir Millet İttifakı'mız var, ittifakla istişare yapmadan doğru olmaz. İttifak, 'olacaksın' derse, oluruz o zaman. Bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Belli bir zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur. Ondan sonra oturur bunu konuşuruz." yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin metin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, amaçlarının yaşanabilir bir Türkiye olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının tarafsız olması ve partili olmaması gerektiğini belirtti.

"CHP'nin, diğer partilerden bir ismin adaylığına nasıl bakacağı" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ittifak uzlaştığı andan itibaren hiçbir sorunun bulunmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bir başka soruya karşılık, ittifakı güçlendirmeyi, genişletmeyi isteyeceğini, ama bunun kararının da ittifakın ortak görüşüyle alınabileceğini vurguladı.

- "6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerine ilişkin bir soru üzerine, herkesin huzur içinde yaşadığı, düşüncelerini özgürce ifade ettiği, üretenin zarar etmeyeceği, üniversitelerin bilgi ürettiği, gençlerin becerisinden, bilgisinden yararlanıldığı bir ülke vaadinde bulunduklarını anlattı.

Seçimlerde Türkiye'nin kaderini, bu ülkenin gençlerinin belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç, özgür, konuşan, kavgasız, sorunlarını çözen, komşularına örnek olan bir Türkiye istiyor. Dolayısıyla 6 milyon 300 bin genç, bu ülkeye demokrasiyi getirecek." değerlendirmesinde bulundu.