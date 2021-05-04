Çalışma izin belgesi alan sayısı 7 milyon'u aştı
|04 Mayıs 2021 17:15
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden, 7 milyon 30 bin 446 çalışma izni muafiyet belgesi hazırlandı.
Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden çalışma izni muafiyet belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacak.
Tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere, ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında, 99 bin 160 personelle devam ediliyor.
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