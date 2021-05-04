Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre 24-30 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide en fazla vaka artışı İstanbul'da yaşandı.

Haritaya göre en çok Covid-19 vakası görülen ilk beş il; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli. En az vaka görülen illerin başında ise yine Şırnak var. Şırnak'ın ardından Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van geliyor.

Bakan Koca'nın sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek.

Vaka haritası: