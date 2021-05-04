Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu.
|04 Mayıs 2021 21:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan bir ailenin konuğu oldu. Çiftçi Bekir Dikmen'in evine gelen Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi. Erdoğan, daha sonra Dikmen'in evinde kurulan sofrada iftar yaptı.
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