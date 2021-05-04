Uzmanlardan internetten altın alanlara uyarı
|04 Mayıs 2021 22:23
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Salgın sebebiyle tam kapanma dönemine geçildi. Bu süreçte kuyumcular da çalışmıyor. Altın almak isteyenler, alışverişlerini internetten yapıyor. Anneler Günü'nün yaklaşması da bu talebi artırdı.
Ancak uzmanlar, internet sitelerinden altın alışverişi yaparken dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatının standart olduğunu söyleyerek, "Çok düşük kampanyalar olmaz. Tüketiciyi kandırmak için yapılan reklamlardır. Kurumsal olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmamalarını tavsiye edebiliriz" dedi.
"Kalpazanlar esnaftan alışveriş yaparak döviz bozuyor"
Döviz büroları da kapanma sürecinde işlem yapamıyor. Kalpazanlar bu durumdan faydalanmak için piyasaya sahte döviz sürebiliyor. Uzmanlar, salgın boyunca açık olacak esnafı uyarıyor.
İslam Memiş, "Özellikle esnaf, akşam saatlerinde, kapama saatlerinde tanımadıkları insanlardan döviz bozmasın. Kalpazanlar genelde dikkat çekmemek için alışveriş yapıyor, dikkat çekmemek için bu taktiği uyguluyorlar" sözleriyle esnafı uyardı.
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