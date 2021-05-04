Beşiktaş, borsada da rakiplerini geride bıraktı
Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri Nisan'da yatırımcısına yüzde 1.08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı.
|04 Mayıs 2021 23:17
|+Aa- Yazdır
Anadolu Ajansı'nın (AA) derlediği verilere göre, spor endeksi, Nisan'da yüzde 6.7 değer kaybetti.
Ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş'ın hisseleri yatırımcısına yüzde 1.08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı.
Mart ayında hisseleri yüzde 109.3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergileyen Beşiktaş böylece Borsa İstanbul'da bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu.
Beşiktaş, Nisan ayında da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak gerçekleşti.
Böylece 2 ay üst üste yatırımcısına kazandıran spor şirketi olan Beşiktaş yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sputnik V üretimi Türkiye'nin elini güçlendirecek
04 Mayıs 2021 22:21
|Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor
04 Mayıs 2021 21:08
|Dünya balonlarının yüzde 80'i Türk patenti ile uçacak
04 Mayıs 2021 21:06
|MASAK kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi olacağı yükümlülükleri belirledi
04 Mayıs 2021 17:45
|Bakan Dönmez, enerjide EBRD ile iş birliği fırsatlarını değerlendirdi
04 Mayıs 2021 17:01
|Hazine ve Maliye Bakanlığı 5,4 milyar lira borçlandı
04 Mayıs 2021 15:25
|Firmaların net döviz açığı arttı
04 Mayıs 2021 15:01
|Tarım, gıda ve içecek sektöründe 5,2 milyar dolarlık ihracat
04 Mayıs 2021 14:10
|İstanbul'da Uluslararası Girişimcilik Merkezi açılıyor
04 Mayıs 2021 13:52
|Balon balığı avlayana para verilecek
04 Mayıs 2021 00:18