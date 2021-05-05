2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
2021 yılı sözleşmeli öğretmen alımında 3 katı aday sıralamasına giren adaylar belli oldu
|05 Mayıs 2021 00:31
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