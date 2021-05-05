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2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar

2021 yılı sözleşmeli öğretmen alımında 3 katı aday sıralamasına giren adaylar belli oldu
 05 Mayıs 2021 00:31
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2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar

Sözleşmeli öğretmen alımında belirlenen taban puanlar sonrasında, en yüksek puanlı 3 katı aday sözlü sınava alınacak. MEB dün itibariyle adayların sözlü sınav yerlerini belirledi.

MEB'in belirlemesine göre 3 katı aday sonrasında oluşan taban puanlar şu şekildedir:
Memurlar.Net
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