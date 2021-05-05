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Tedbirler gribi bitirdi

Koronavirüsle birlikte yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen maske, mesafe ve temizlik kuralları bazı hastalıkları da adeta bitirdi. Prof. Dr. Alper Şener, "Diğer üst solunum yolları hastalıklarında ciddi oranda azalma oldu. Alınan önlemler sayesinde grip neredeyse kayboldu" dedi.
 05 Mayıs 2021 07:04
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Tedbirler gribi bitirdi

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızın önemli bir parçasına dönüşen maske, mesafe ve temizlik kuralları bazı hastalıkları adeta sildi. Bu kış döneminin Kovid-19 ile mücadele ederek geçirildiğini hatırlatan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, "Ancak diğer üst solunum yolları hastalıklarında ciddi oranda azalma oldu. Alınan önlemler sayesinde grip neredeyse kayboldu. Influenza, parainfluenza, adenovirüs olgularında da ciddi azalma gözlemliyoruz. Bu virüslerin hepsi soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara yol açıyor" diye konuştu.

HASTALIK YÜKÜ AZALACAK

Prof. Şener, "1 yılı aşkın süredir hayatımıza yerleşen bu tedbir alışkanlığı ister istemez insanlarda devam edecek. Kış dönemlerinde bu sakınma, kendini koruma devam edeceği için doğal olarak bu hastalıkların görülme oranı da düşecek. Bu konuda en büyük düşüşün gripte yaşanacağına inanıyorum" dedi. Maske, mesafe ve hijyen üçlemesini herkesin çok iyi bir biçimde öğrendiğini ifade eden Şener, şöyle devam etti: "Bu salgın dönemi bitse de insanlar refleks olarak özellikle toplu taşımalarda, öksüren aksıran bireylerin yanında mutlaka mesafesini koruyacaktır, hatta maske takmaya devam da edilecektir. Bu durum da hastalık yükünde azalmaya yol açacaktır."

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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