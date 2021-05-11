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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: Ekonominin çarkları dönüyor

TÜİK'in açıkladığı Mart ayı sanayi üretim verilerine göre, sanayi üretimi Mart'ta yıllık yüzde 16,6 artarak 14,1'lik tahminleri aştı. Aylık bazda ise yüzde 0,5'lik daralma beklentisine karşılık yüzde 0,7'lik artış görüldü.
 11 Mayıs 2021 13:12
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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: Ekonominin çarkları dönüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sanayi üretim verilerindeki artışı, "Sanayi üretimindeki artış ekonominin çarklarının sağlıklı döndüğünü teyit ediyor. Bu artışı aynı zamanda ekonomik büyümemizin de süreceğine dair güven veren bir işaret olarak görüyorum" diye değerlendirdi. Başkan Tahir Nursaçan, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin en başta sanayideki büyümesine bağlı olduğunu belirterek, beklenenin üstündeki artışın moralleri de yükselttiğini kaydetti.

Başkan Nursaçan Türkiye'nin çevresinde ve dünyada meydana gelen olumsuzluklara rağmen, bir barış ve huzur adası olarak büyümesini sürdürdüğüne işaret ederek, "Mübarek Ramazan ayında, yanı başımızda Filistin'de yaşananlar yüreğimizi dağlarken, istiklal ve bağımsızlığımızın teminatı olan üretim gücümüz daha da önem kazanıyor. Bu çerçevede de bu büyüme çok anlamlı" diye konuştu.

"SANAYİCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Pandemi sürecinde sanayinin büyümesinin daha da önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Nursaçan, şunları söyledi: "Görünen odur ki, bu etkinin ne zaman sona ereceğine dair emareler ya da bulgular henüz netleşmiş değil. Pandemi sebebiyle dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin bile ne denli olumsuz etkilere maruz kaldığına hep beraber şahit olduk, oluyoruz. Biz de Türkiye olarak, tabiidir ki pandemiden etkilendik ve etkileniyoruz. Ekonomilerin küçüldüğü, dünya çapında büyük ekonomik sıkıntılar yaşandığı bir ortamdayız. Fakat, şu anda bütün bu olumsuzluklara rağmen görüyoruz ki, sanayimiz, her şeye rağmen büyümeyi başarıyor. Sanayicimiz önüne çıkan tüm engellere rağmen, üretmeye devam ediyor. Bütün sanayicilerimizi, bu büyümeyi sağlayan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum."

"GÜN, DAHA ÇOK ÇALIŞMA GÜNÜ"

Günün daha çok çalışma günü olduğunu dile getiren ve sanayicileri daha çok çalışmaya çağıran Başkan Tahir Nursaçan, "Her zaman, her platformda dile getirdiğim gibi, sanayinin çarkları dönmeye devam ettiği ve üretime devam ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bizim zaman zaman sanayinin çarklarının dönmesi için yaptığımız destek çağrılarının gerekçesi de bundan ibarettir. Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin temelleri sanılandan çok ama çok daha güçlüdür. Bunu büyük bir inanç ve güven içinde söylüyorum. Bugün bize düşen karamsarlık, üzüntü, keder değil: yılmadan, yorulmadan, gayretle çalışmaktır. Türkiye'nin ekonomik gücü, potansiyeli ve sahip olduğu tecrübe, ülkemiz ekonomisini her şart ve ortam altında büyütmeye yetecektir. Gün, daha çok çalışma günüdür. Ben üretime gönül vermiş tüm, sanayicilerimizi ülkemiz için daha çok çalışmaya ve üretmeye çağırıyorum. Bu büyük üretim ordusunun bir neferi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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