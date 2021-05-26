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Adalet Bakanlığı 418 kişilik personel alım sonuçlarını açıklamadı

Adalet Bakanlığı'nın 418 kişilik psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, mimar, diyetisyen ve şehir plancısı alımında, mülakatlar 5 Nisan'da tamamlanmış olmasına rağmen iki aydır sonuçlar açıklanamadı. Adaylar birden fazla kurumun kadrosuna başvurulduğuna dikkat çekerek sonuçların açıklanmasının daha fazla geciktirilmemesini talep etti.
 26 Mayıs 2021 00:03
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Adalet Bakanlığı 418 kişilik personel alım sonuçlarını açıklamadı

Adalet Bakanlığı 11.11.2020 tarihinde Bakanlığa merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen ve 1 şehir planlayıcısı, taşra teşkilatına ise Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapmak üzere ilana çıkmıştır.

Sözlü sınava, KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday davet edilmiş, mülakata hak kazananlar ve mülakat tarihleri 29.01.2021 tarihinde açıklanmıştır.

Mülakatlar 05.04.2021 tarihinde tamamlanmış ve mülakat sonuçları ise henüz açıklanmamıştır. Bu süreçte diğer bakanlıklar aynı unvanlarla alıma çıkmış ve Adalet Bakanlığı'nın personel alım sürecinin uzamasından dolayı birden fazla kadroya başvuranlar olmuştur.

Bu durum hem kadroların boş kalmasına, hizmetlerin sekteye uğramasına hem de atama bekleyen yüzlerce üniversiteli gencin işsiz kalmasına neden olmaktadır.

Bu konuyla ilgili mağduriyetin çözülmesini talep ediyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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