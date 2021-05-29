Polis Akademisi, en başarılı yüksek öğretim kurumu oldu
|29 Mayıs 2021 16:01
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22 Kasım 2020 tarihinde 188 sınav merkezinde uygulanan KPSS Ön Lisans sınavına 921.842'si sınava girmiş ve 921.713 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan aday sonuçları üzerinden hazırlanmıştır.
Polis Akademisi'nin 76,56 puan ile 1. olduğu sıralamada; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 74,83 puan ile ikinci, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 73,23 puan ile üçüncü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 72,85 puan ile dördüncü, İzmir Bakırçay Üniversitesi 71,95 puan ile beşinci olarak yer aldı.
Güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip bireylere mesleki eğitim vererek amir, memur ve bekçi yetiştiren Polis Akademisi, bugüne kadar elde ettiği başarılı çalışmalarına bundan sonra da aynı inanç, azim, gayret ve kararlılıkla devam edecektir.
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