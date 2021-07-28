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Bakan Pakdemirli: 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır."
28 Temmuz 2021 17:34
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Bakan Pakdemirli: 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin, 53 kişinin dumandan etkilendiğini ve bir arazözün devrilerek, şoförünün ağır yaralandığını belirtti.

Pakdemirli, Manavgat ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada yapan Pakdemirli, yangını bir süre Ankara'daki yangın yönetim merkezinden takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Yangının 12.05 sıralarında çıktığını ve yangın kulesi tarafından tespit edildiğini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. 37 derece sıcaklığın, yüzde 14'ün altında nemin bulunduğu ve 50 kilometreden daha fazla esen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıkmış gözüküyor. İlki Yeniköy, ikincisi Sarılar, üçüncü baraj bölgesi, dördüncü Gebeci bölgesi. Şu an itibarıyla söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibarıyla ilerlemesiyle ilgili maalesef rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangın büyümesine yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut."

Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ihmal araçlarıyla müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, 4 yerleşim yerinin tahliye edildiğini, gerekirse yeni bölgelerin de tahliye edilebileceğini bildirdi.

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki'nin kuzey kısımlarının boşaltıldığına değinen Pakdemirli, "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Etkilenen evler var, sera ve tarım alanları zararları var. Bunlarla ilgili şu anda tespit yapmak mümkün değil. 28 mahalleye enerji sebebiyle şu anda su verilmiyor." diye konuştu.

Bugün itibarıyla toplamda orman teşkilatının 28 yangınla mücadele ettiğini, 4'ü hariç, 24'ünün kontrol altına alındığını dile getiren Pakdemirli, Adana, Kadirli, Karaisalı ve Mersin'deki yangınların devam ettiğini söyledi.

- "Şu an itibarıyla bu dört mahalle dışında herhangi bir riskimiz gözükmüyor"

Bir gazetecinin, yangının dört noktada aynı anda çıkmasının düşündürücü olduğu yönündeki soru üzerine Pakdemirli, "Bizim işimiz şu anda yangınla mücadele etmek. Gerekli adli ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor. Bunlarla ilgili bulgulara rastlandıkça ya bizim ya da valilik tarafınca bununla ilgili açıklama yapılır." yanıtını verdi.

Pakdemirli, henüz sebeple ilgili bir bulgunun olup olmadığı yönündeki soruya yönelik, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an işin açıkçası konsantrasyonumuz da o değil. Ama henüz sebeple alakalı bir şey yok. Sebepler çok sonra da çıkabilir. Geçen sene biliyorsunuz Hatay'daki yangın, neredeyse bir sene sonra bunun sebebi ve yani müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu an için söyleyebileceğimiz tek şey, yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Buradan da vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum: Dumanın yaklaştığını görüyorsanız, her şeyinizi geride bırakın mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin. Şu an itibarıyla bu tahliye edilen mahalleler dışında herhangi bir risk gözükmüyor. Ama tabi ki rüzgarın hızlı olması ve yerleşim yerlerine yakın olması da belirli riskleri barındırıyor. Şu an itibarıyla bu dört mahalle dışında herhangi bir riskimiz gözükmüyor."

Yangının ne zaman kontrol altına alınacağı yönündeki soruyu Pakdemirli, "Yangın bir savaştır, savaşı ne zaman, hangi dakika, saat bitireceğinize dair bir tahminiz olamaz. Yangınla ilgili, kontrol altına aldığımız zaman, dört tarafını çevirdiğimiz zaman sizlerle paylaşıyor olacağız." şeklinde yanıtladı.

Pakdemirli, Evrenseki bölgesinde de incelemelerde bulunacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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