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ByLock'un sahibi Keynes: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ev arkadaşım

FETÖ'de Tarık kod adıyla mahrem imamlık yaptığı belirlenen ByLock'un lisans sahibi David Keynes teslim oldu. Asıl adı Alpaslan Demir olan ABD vatandaşı Keynes, ifadesinde CHP liderinin ByLock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'la aynı örgüt evinde kaldığını anlattı
29 Temmuz 2021 09:59
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ByLock'un sahibi Keynes: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ev arkadaşım

FETÖ'cülerin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi, ABD vatandaşlığındaki ismi David Keynes olan Alpaslan Demir'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı ortaya çıktı. İtirafçı olmak isteyen Demir hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 90'lı yıllarda 'Tarık' kod ismiyle mahrem imamlık yaptığı belirlenen Demir'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da kaldığı örgüt evinde kaldığı ortaya çıktı. Demir, mahrem yapıyı ifşa edebileceği ihtimali üzerine 'sakıncalı' bulunarak elebaşının talimatıyla apar topar ABD'ye kaçırıldı. İtirafçı olmak isteyen Demir'in ifadeleri savcılık tarafından yeterli bulunmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, David Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkarıldı. Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa verdiği dilekçede, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirdi.

KOD ADI TARIK

9 Haziran'da da İstanbul Havalimanı'na gelerek teslim oldu. Havalimanında gözaltına alınan Keynes hakkında savcılık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianameye göre Keynes, örgüt içinde kütüphane sorumlusu ve belletmenlik görevlerinde bulundu. İlerleyen aşamalarda ise 'Tarık' kod ismi verilerek TSK'daki mahrem yapılanmada öğretmen yani mahrem imamlığa kadar yükseldi.

SORUMLULUĞUNDAKİ 100 HARP OKULU ÖĞRENCİSİ...

Savcılığın iddianamesinde, Keynes hakkında detaylı bilgiler verildi. Çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edilen Keynes, FETÖ soruşturmaları kapsamında itirafçı olanların ifadeleriyle deşifre oldu.

Ankara'da müşteki olarak ifade veren Mehmet C. ise o dönem adı Alpaslan Demir olan David Keynes ile birlikte İstanbul'da FEM Dershanesi'ne gittiklerini, daha sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü kazanan Keynes'in örgüt tarafından ABD'ye kaçırıldığını anlattı. Dikmen'deki Kara Harp Okulu'na sokulan 15'e yakın öğrenciden sorumlu olan Keynes'in 28 Şubat sürecinde örgüt abileriyle arasının açıldığını anlatan Mehmet C., Keynes'in, sorumluluğundaki 100 kadar Harp Okulu öğrencisini medyada deşifre etmek için birtakım görüşmeler yaptığını anlattı. Mehmet C., örgütün baskısı yüzünden Keynes'in intihar girişiminde bulunduğunu da dile getirdi.

GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Mehmet C. ayrıca, Keynes'in örgütün TSK yapılanmasına ilişkin medyaya bilgi verdikten sonra 1990'da Fetullah Gülen ile görüştürüldüğünü anlattı. Gülen ile Keynes'in İstanbul Altunizade'de FEM Dershanesi'nin 5. katındaki görüşmesine kendisinin de katıldığını vurgulayan Mehmet C., "Alpaslan Demir 2-3 yıl kadar daha cemaatle ilgili olarak Ankara'da kaldı. Daha sonra 11 Eylül 2001'de ABD'de İkiz Kuleler'e yapılan uçaklı saldırıdan bir süre sonra Alpaslan Demir'i örgüt Amerika'ya götürdü. Kanımca Alpaslan Demir'in sahip olduğu bilgilerden dolayı Türkiye'de kalmasının sakıncalı olduğu düşünülerek götürüldü" diye konuştu.

İddianameye göre Türkiye'de kalması sakıncalı olduğu değerlendirilerek, örgüt tarafından Amerika'ya kaçırıldı ve ABD Eyalet Sorumlusu 'Selim' kod adlı Hüseyin Şentürk'ün sorumluluğuna verildi. 2011'de ABD vatandaşlığına geçerek David Keynes ismini aldı. ABD'de de örgütle irtibatını devam ettirdi.
Savcılığın iddianamesinde David Keynes'in ifadesine de yer verildi. Keynes, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanlarından Fatih Gürsul ile ilişkisini de anlattı. Gürsul ile 1999'da Hacettepe Üniversitesi kütüphanesinde tanıştıklarını belirten Keynes, "Sonra samimiyetimiz ilerledi. Bana o dönem yapıya ait yurtta kaldığını ve belletmen olarak görev aldığını söylemişti" dedi.

FETÖ'NÜN CHP'DEKİ SUFLÖRÜ

Keynes'in ev arkadaşı olduğu ortaya çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Toplam 28 bin kez ByLock'a girdiği tespit edilen Gürsul'a verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Dosya yerel mahkemeye gönderildi, tahliye edildi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için ileri sürdüğü "Kontrollü darbe" söyleminin mimarı Gürsul'un ByLock yazışmalarında aralarında MİT TIR'larının durdurulduğu bölgedeki askerlerden sorumlu 'Cemil' kod Süleyman Gürbüz'ün de yer aldığı 'Genel Müdürler' (GM) grubunun üyesi olduğu da ortaya çıktı.

SAVCILIK: SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

İddianamede Keynes'in her şeyi anlatmadığı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Keynes, FETÖ elebaşıyla yaptığı görüşmelerden sorgusunda hiç bahsetmedi. Sadece FETÖ elebaşı için 'şizofren' dedi. Örgüt tarafından sakıncalı bulunması sonrası ABD'ye götürülmesini ifadesinde kabul etmedi. İfadesinde örgütle irtibatını kestiğini iddia etse de ABD'de örgütle ilişkisine devam etti.

GLOBAL PROGRAM İZLENİMİ VERİLDİ 102 BİN KULLANICI TESPİT EDİLDİ

ByLock programının alan adı, Google Store ve Apple Store'a David Keynes ismiyle yüklendi. Bunun amacı programa yabancı menşeli global bir uygulama izlenimi vermek, geliştiricisinin kimlik bilgilerine ulaşılmasını perdelemek. 2015'te Litvanya'daki ByLock sunucusuna sızan MİT'in ortaya çıkardığı programın 102 bin tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunlardan 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı. Geri kalanların işlemleri sürüyor.

ANKARA'DAKİ ÖRGÜT EVİNDE BULUŞMUŞLAR

İddianameye göre, Ankara'da "Karadeniz" takma adıyla gizli tanık olan bir FETÖ'cü ise daha sonra örgütün CHP'den sorumlu imamı olan Ahmet Hamdi Parlak'ın, David Keynes'i Ankara'da Kurtuluş semti Kıbrıs Caddesi'nde tuttukları bir evde ikamet ettirdikleriniı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bu örgüt evine ara sıra gittiğini aktardı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN - FATİH ULAŞ
Sabah
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