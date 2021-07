İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı

Ormana giriş yasağı getirilen illerin sayısı 27'ye yükseldi.

Bu illerin başında Çanakkale ve Gaziantep ve İstanbul da yer alıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.

BURSA

Bursa'da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

GAZİANTEP

Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

ÇANAKKALE'DE BİR AYLIK YASAK

Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği'nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi.

Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.

HATAY

Hatay Valiliğince, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre 31 Ekim'e kadar mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.

NİĞDE'DE 15 EYLÜL'E KADAR YASAKLANDI

Niğde Valiliği de diğer iller gibi çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

UŞAK

Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

YASAKLANAN DİĞER İLLER

Balıkesir, İzmir ve Aydın'da ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamda da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30 Temmuz 2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15 Eylül 2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, ikinci bir değerlendirmeye kadar piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişleri yasakladı.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Mustafa Pala'nın imzasıyla yayımlanan kararda, orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesinin Anayasal bir yükümlülük olmakla beraber aynı zamanda ekolojik dengenin muhafazası açısından insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Orman varlığını yok eden en büyük risklerden birini oluşturan orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğu belirtilen kararda, bu nedenle orman yangınlarının önlenmesi, yanan alanların ağaçlandırılması için vatandaşların farkındalık düzeylerinin artırılmasının yanı sıra yangına sebep olan risklerin en aza indirilmesinin önemi vurgulandı.

Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma gibi faaliyetler ile bir takım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği vurgulanan karara göre, Gümüşhane'nin tamamında orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanırken, yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklandı.

Kararda, yangın riski taşıyan bölgelerin tespitine yönelik analiz çalışmalarının güncellenmesi ve alınan ve planlanan tedbirlerin gözden geçirilmesi, yangın söndürmede ilgili ve görevli kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun artırılması, yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye ekip ve faaliyetlerinin artırılması, yangına hassas bölgelere yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların orman yangınlarının takibi ve bildirilmesi konusunda bilgilendirilmesi, yangın söndürmede kullanılan İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan araç, gereç ve ekipmanların her an kullanıma hazır bulundurulması, kolluk kuvvetleri ve orman teşkilatı görevlilerince piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidişgeliş yollarının kontrol altında bulundurulması ve şahıs-araç sorgulamalarının artırılması, kaçak odun kömürü ve katran elde etmek maksadıyla orman içerisinde ateş yakılmasının engellenmesi, anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi, yangına müdahale veya yangını soğutma çalışmalarında görevli personelin uygun teçhizat ile donatılmasına ve orman yangınları konusunda eğitimli personelin görevlendirilmesine hassasiyet gösterilmesi istendi.

Kararlara uymayanlar hakkında, Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı kaydedildi.

ANTALYA

Antalya'da ormanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu durumun orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi. Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, 30 Temmuz-31 Ağustos döneminde yetkililer haricindeki vatandaşların giremeyeceği aktarıldı. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtildi.

Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin de etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklarına işaret edilen açıklamada, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, piknik ve mesire yerleri dışında kalan orman alanlarına giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Alınan karar ve önlemlere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapmaları ve iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermeleri gerekmektedir. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilmesi ve piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar tarafından, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde, gerekli bakımın gerçekleştirilmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınması ve gerektiğinde enerji kesintisinin uygulanması gerekmektedir. Tüm belediyelerimizin yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurmaları, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin gözetim ve denetim yapılması kararlaştırılmıştır."

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 10 maddelik tedbir kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos'ta yetkililer haricindeki vatandaşların girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ormanlarda piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman yakınında havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddeleri uçurmanın da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve mahalle muhtarlarınca müştereken sağlanmasına karar verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, ot, dal) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılacak."

BATMAN

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak, ormanlık alanlara giriş çıkışların kontrol altında tutulması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün programlı faaliyetlerinin aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü giriş çıkış yapacağı ve en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vereceği kaydedildi.

Bu kararın il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacağı belirtilen açıklamada, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağı bildirildi.

EDİRNE

Edirne Valiliği'nce, ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır."

KARABÜK

Karabük Valiliği, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkışların son günlerde artan orman yangınlarına karşı yasaklandığını duyurdu.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken Karabük ormanlarına mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle giriş-çıkışlar 9 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran ormanlarla ilgili Karabük Valiliğince yapılan açıklamada, "Oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş - çıkışlar 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. Giriş - çıkış yasağının uygulaması ve kontrolünün, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüklerince sağlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Tescilli piknik ve mesire yerleri dışında, orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara giriş-çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşların bilgilendirilip, uyarılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması, ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip, olası yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınması, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmemesi kararları alınmıştır" denildi.

MERSİN

Mersin Valiliği, ormanlık alanlara girişi 31 Ağustos'a kadar yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre, 31 Ağustos'a kadar il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkası giremeyecek.

Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilemeyecek, piknik yapılamayacak, mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

Orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak.

Gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

SAMSUN

Samsun'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara vatandaşların girişinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda 1 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde Samsun sınırları içinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek, motorlu taşıt kullanmak, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarında 31 Ekim'e kadar saat 19.00'dan sonra ateşli piknik yapılmasına da müsaade edilmeyecek.

KARAMAN

Karaman merkez ve ilçelerinde bazı ormanlık alanlara girişler kapatıldı, belirlenen bazı mesire yerleri haricinde piknik yapmak yasaklandı.

Karaman Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanma ile yardımlaşma konusunda toplantı yaptı.

Komisyon, toplantıda aldığı kararla, 31 Temmuz-15 Eylül'de, Karaman Şehir Ormanı ve Türk Dünyası Şehir Ormanı mesire yeri, Ortaoba ile Çatak köyleri sınırları içerisinde bulunan mesire yerleri, Kazımkarabekir ilçesi Gökçimen mevkisindeki Muammer Fevzi Sarı, Ermenek ilçesi Körkuyu mevkisindeki Şehit Pilot Hasan Baysal mesire yerleri, Ermenek mesire yeri, Başyayla ilçesindeki Başyayla, Hisarönü mevkisindeki Taşharman, Sarıveliler ilçesi Göktepe Belediyesi sınırlarındaki Göktepe mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda girişler ve her türlü piknik yasaklandı.

Kararda, ormanlık alanlara girişlerle ilgili yasaktan, kolluk kuvvetleri, Orman İdaresinden ihaleli veya tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresince çalıştırılanlar, Orman İşletme müdürlüklerince hayvan otlatmalarına izin verilen hayvan sahipleri, ormanlık alandaki taş ve maden ocakları gibi iş yerlerinin sahipleri ile buralarda çalışanlar giriş yasağı kapsamı dışında bırakıldı.

Ayrıca enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların, nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü önlemi alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları bildirildi.

TEKİRDAĞ

Valilikten yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ ili sınırları içerisinde ormanlara girişlerin, 30 Temmuz 2021 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yasaklanması, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Madde 1 -Tekirdağ il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Madde 2 -Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Madde 3 -Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Madde 4 -Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Madde 5 -Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Madde 6 -Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ, TREDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Madde 7 -Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Madde 8 -Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Madde 9 -Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No'lu telefonlara da yapılabilecektir. Orman yangınlarını önleme amacıyla yukarıda 9 (Dokuz) maddede belirtilen kararlar alınmıştır" denildi.

MANİSA

Manisa Valiliği tarafından daha önce 1 Haziran itibariyle girişlerin kısıtlandığı ormanlık alanlardaki yasak kapsamı 30 Temmuz itibariyle ek maddelerle genişletildi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenmekte olup son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan olumsuz hava şartları oluştuğu görülmektedir. İlimiz dahilinde bulunan ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 6831 sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 9. ve 66. maddeleri gereğince kararlar alınmıştır. 1) İlimiz dahilinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlerin kesinlikle yasaklanmasına, 2) Mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapılmasının kesinlikle yasaklanmasına, 3) Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanların orman işletme şefliklerinden izin almasına ve ormanda bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulundurmalarına, 4) Yukarıda sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişilerin Orman İşletme şefliklerine en az 72 saat önceden başvuruda bulunmalarına ve Orman İşletme Şefliklerinin ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap vermesine, 5) Yapılan iş bu düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını alınan karar ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir."

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliğince, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman bölgelerine girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Temmuz-31 Ağustos'ta her ne maksatla olursa olsun Kırıkkale 100. Yıl Devlet Ormanı, Yuva, Hasandede, Dinek Dağı, Çelebi, Ahılı köyü, Çelebi Karabucak köyü ağaçlandırma sahaları, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri, Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki ağaçlandırma sahaları, Dinek dağı orman alanı, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki toprak muhafaza sahaları, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyü çevresindeki, Pazarcık köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahaları, Sulakyurt ilçesi Özdere ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki erozyon kontrol sahası, Kazmaca, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar ağaçlandırma sahaları, Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahaları ile her türlü orman ve ağaçlandırma sahalarına girişler yasaklanmıştır. "

KAYSERİ

Kayseri'de tüm ormanlık sahalara yangınların önlenmesi amacıyla yetkililer haricinde giriş yasaklandı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek mevsim normalleri dışındaki hava koşullarından dolayı İlimizde orman yangınlarının oluşma riski değerlendirilmek suretiyle; ilimiz sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara Orman Yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasını, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasını, 30 Temmuz 2021 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yasaklanmasına karar verildi."

Açıklamada ayrıca, "Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarınca, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasına, enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımından sorumlu tüm kuruluşlarca, ormanlık alanlardan geçen Enerji Nakil Hattı bölmelerinde gerekli bakımların gerçekleştirilerek, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanmasına, tüm belediyelerce, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturularak yangın riskine karşı gerekli iş makinelerinin (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulundurulması, ilçe Kaymakamlıklarımızca ve Orman Bölge Müdürlüğümüzce koordineli olarak genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılmasına, gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanlarının kullanılmasına, yukarda yer alan önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem başlatılmasına, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca karar verilmiştir" denildi.