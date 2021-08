Tırnaklarında Ümitcan'ın DNA'sı çıktı

Türkiye'nin Aleyna Çakır (21) cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun (27), bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun (25) ölü bulunmasından dolayı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Hankulu ölmeden önce yanında bulunan Uygun ile birlikte yine evde bulunan genç kızın arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C. de (20) gözaltına alındı. Tutuklanan Uygun'un, "kasten öldürme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçla ilgili kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Ayrıca diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Hankulu ile Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen sabah kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi. Uygun'un, Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi.

RAPOR BELİRLEYECEK

Adli Tıp raporunda ölen Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi. Vücudunda darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmayan Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.

AĞABEY UYGUN SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan'ın ağabeyi Erol Uygun, serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen ağabey Uygun, 1 ay konutu terk etmeme, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyadan tehdit mesajları paylaşan Erol Uygun, devleti aşağılayıcı sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ömer Çetin