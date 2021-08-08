1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tırnaklarında Ümitcan'ın DNA'sı çıktı

Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un, genç kızın tırnaklarında DNA'sının bulunması nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı
08 Ağustos 2021 08:17
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'nin Aleyna Çakır (21) cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun (27), bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun (25) ölü bulunmasından dolayı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Hankulu ölmeden önce yanında bulunan Uygun ile birlikte yine evde bulunan genç kızın arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C. de (20) gözaltına alındı. Tutuklanan Uygun'un, "kasten öldürme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçla ilgili kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Ayrıca diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Hankulu ile Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen sabah kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi. Uygun'un, Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi.

RAPOR BELİRLEYECEK

Adli Tıp raporunda ölen Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi. Vücudunda darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmayan Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.

AĞABEY UYGUN SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan'ın ağabeyi Erol Uygun, serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen ağabey Uygun, 1 ay konutu terk etmeme, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyadan tehdit mesajları paylaşan Erol Uygun, devleti aşağılayıcı sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ömer Çetin
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı
08 Ağustos 2021 08:42		 Balıkesir'de otobüs takla attı: 14 kişi hayatını kaybetti
08 Ağustos 2021 08:22
3 günlük bebeği poşete koyup, yol kenarına attılar
07 Ağustos 2021 23:03		 Avcılar'da ayakkabı dükkanında patlama: Biri ağır 2 yaralı
07 Ağustos 2021 22:12
Ölümden dönen motosikletli: Böyle yapacağını hissetsem uyarmazdım
07 Ağustos 2021 21:11		 Ambulans kaza yaptı, 3 sağlık personeli yaralandı
07 Ağustos 2021 20:40
Okul bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü
07 Ağustos 2021 20:22		 Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı
07 Ağustos 2021 19:55
Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
07 Ağustos 2021 19:20		 Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
07 Ağustos 2021 17:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak10:37 - Yangınlar sonrası Tatvan Belediyesi'nden anlamlı hareket10:30 - Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı10:19 - Esnafa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek10:15 - Emine Erdoğan Mete Gazoz'u kabul etti10:13 - Kira gibi aidat ödüyoruz
10:09 - Koronalı hasta otelde yakalandı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı09:55 - Emekliliğinizi iptale kadar götürecek harflere dikkat!09:50 - 'Cumhurbaşkanı adaylığı' yorumu: 'Siz olacaksınız' denirse, olunur09:48 - Sultangazi'de PKK operasyonu: 3 gözaltı09:35 - THK'nın talebine mahkemeden ret! 44 mülkünü satamayacak09:24 - İmamoğlu'ndan İstanbullular'a çağrı: İlk katılımcı bütçe
09:15 - 'Erkin Koray dinliyorum Cüneyt Arkın izliyorum'08:55 - Fındık göçü vakaları patlattı08:42 - Kimliğini kaybetti başına gelmeyen kalmadı08:40 - Memurların bilmesi gereken güncel kritik bilgiler08:38 - Yangın tüplerinin yüzde 14'ü uygunsuz
08:22 - Balıkesir'de otobüs takla attı: 14 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de otobüs takla attı: 14 kişi hayatını kaybetti
'Doğalgaz ve elektriğe %40 zam gelebilir'
Toplu sözleşmede hakem kurulu üyeleri belli oldu
Memurların bilmesi gereken güncel kritik bilgiler
'Millet İttifakı, Mehmet Şimşek'e teklif götürdü'
Toplu sözleşmede, ilk aşama komisyon çalışmaları tamamlandı
Faizlerde indirim sonbaharda
İade edilen kamu personeli, maaş kesintisini faizi ile geri alabilir mi?
Ankara-Eskişehir yolunda ulaşıma sel engeli
FETÖ'cüler Başsavcının sözlerini cımbızlayıp algı operasyonu yaptılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toplumsal obezite 3
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 4
Hasbıhal 2
melankoli 1
Büyücü 1
ismini vermek istemeyen izleyici 2
Kata 3
mutlu görünmeye çalışmak 2
Trt spor yıldız 1
kolları altın bilezik dolu kadın 2
SON İLANLAR
TÜSEB noter kurasıyla 15 hizmetli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam