Temmuz sonrasında yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları ne kadar arttı?

2022 sayılı Kanun kapsamında;

1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,179797 = 944,47 TL,

2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,179797 = 629,64 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,179797 = 629,64 TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,179797 = 788,76 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli'ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun'a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli'ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinde; Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmi veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dahil edilmez.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Bu hükme göre, engelliye evde bakım hizmeti sunanlara 10.000*0,179797 = 1.797,97 TL ödeme yapılabilecektir.