1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temmuz sonrasında yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu

11 Ağustos 2021 10:00
+Aa- Yazdır
Temmuz sonrasında yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları ne kadar arttı?

2022 sayılı Kanun kapsamında;

1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,179797 = 944,47 TL,

2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,179797 = 629,64 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,179797 = 629,64 TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,179797 = 788,76 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli'ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun'a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli'ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinde; Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmi veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dahil edilmez.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Bu hükme göre, engelliye evde bakım hizmeti sunanlara 10.000*0,179797 = 1.797,97 TL ödeme yapılabilecektir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yıllık yüzde 25'e dayanan gıda enflasyonuna karşı 3 önlem var
10 Ağustos 2021 09:15		 Otogaza büyük zam
09 Ağustos 2021 18:04
Enflasyonu fırsat zamları tetikliyor
08 Ağustos 2021 06:40		 Yol yapıldı, arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya uçtu
07 Ağustos 2021 19:37
Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı
06 Ağustos 2021 16:17		 TCMB'nin enflasyon beklentisi yüzde 16,30'a yükseldi
06 Ağustos 2021 10:59
Temmuzda fiyatı en fazla artan 'yurt içi turlar', en çok düşen 'patlıcan' oldu
03 Ağustos 2021 11:06		 Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
03 Ağustos 2021 10:15
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
03 Ağustos 2021 10:00		 Temmuzda en çok bu ürünlerin fiyatı arttı
02 Ağustos 2021 23:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç öldü11:20 - Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor11:18 - Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?11:18 - Memur ve memur emeklisi, taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor11:17 - Doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, yangınlara da meydan okudu11:16 - 'Aşı yaklaşık 10 hastadan 9'unun ölümünü engelliyor'
11:15 - Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor11:13 - Ölüm otobüsünden öğretmeni kemer kurtardı11:13 - Ölüm otobüsünden öğretmeni kemer kurtardı11:08 - Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan hesapları kapattı11:03 - 5 soruda 2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi11:02 - 'Nöbetçi noter' uygulaması yeniden başladı, ikinci el araç piyasası hızlandı
10:59 - Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi10:48 - Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı10:42 - Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor10:33 - İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı10:32 - Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 - Danıştay'dan 'lisans tamamlama' ile ilgili önemli karar!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için ilk zam teklifi, işçilerin ise zammı belli oluyor
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Şoför uyudu otobüs devrildi
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Yüksek faiz yatırıma engel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
makarnanın haşlama suyu 2
Nurettin gani 1
sessizce çekilmek 1
sarımsaklı yoğurt 2
senin yolun yol değil 1
otobüs 1
turkovac 2
sen şaban değil şabansın 1
dünyadaki aktif yanardağlar 1
atom fiziği 2
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam