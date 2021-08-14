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Örneklerle birden fazla emekli aylığı alma şartları nelerdir?

Örneklerle birden fazla emekli aylığı alma şartlarının neler olduğunu bu yazıda derledik. İşte merak edilen soruların cevapları.
14 Ağustos 2021 20:54
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Örneklerle birden fazla emekli aylığı alma şartları nelerdir?

Uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm) hak kazanılan aylıkların birleşmesi halinde;

1) Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Malullük Aylığı Yaşlılık Aylığı
Aylık Başlangıç Tarihi 1/5/2009 1/5/2009
Aylık Miktarı 750 TL 650 TL
Değerlendirme: Sigortalıya yüksek olan malullük aylığı bağlanır.

2) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Yaşlılık Aylığı Ölüm Aylığı (eşinden)
Aylık Başlangıç Tarihi 1/12/2009 15/4/2011
Aylık Miktarı 500 TL (Tam) 650 TL (Tam)
Değerlendirme: Sigortalıya iki aylık birden bağlanır ve ikisi de tamdan ödenir.

3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Ölüm Aylığı (anneden) Ölüm Aylığı (babadan)
Aylık Başlangıç Tarihi 1/1/2010 15/9/2012
Aylık Miktarı 550 TL (Tam) 520 TL (Yarım) 260 TL
Değerlendirme İki aylık birden bağlanır. Anneden bağlanacak aylık daha yüksek olduğundan bu aylık tamdan, babadan bağlanacak aylık yarımdan ödenir.

4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Anne - Ölüm Aylığı (I. çocuktan) Anne- Ölüm Aylığı (II. çocuktan)
Aylık Başlangıç Tarihi 1/4/2013 1/9/2018
Aylık Miktarı 600 TL (Yarım) 300 TL 670 TL (Tam)
Değerlendirme: Anneye her iki çocuğundan ölüm aylığı bağlanır. Ancak ikinci çocuktan bağlanan aylık daha yüksek olduğu için, I. çocuktan bağlanan aylık yarımdan, II. çocuktan bağlanan aylık tamdan ödenir.

5) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı ödenir.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Ölüm Aylığı (eşinden) Ölüm Aylığı (babadan)
Aylık Başlangıç Tarihi 1/2/2012 1/9/2016
Aylık Miktarı 620 TL 540 TL
Değerlendirme Hem eşinden hem de babasından ölüm aylığına hak kazanan hak sahibine tercih ettiği aylık bağlanır. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

6) 5510 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi de ödenir.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Vazife Malullüğü Aylığı Malullük Aylığı
Aylık Başlangıç Tarihi 1/10/2012 1/5/2017
Aylık Miktarı 970 TL 700 TL
Değerlendirme: Bu durumda, sigortalıya tek aylık bağlanacağından, vazife malullüğü aylığı daha yüksek olduğundan sadece bu aylık bağlanır.

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Vazife Malullüğü Aylığı Yaşlılık Aylığı
Aylık Başlangıç Tarihi 1/11/2013 1/8/2016
Aylık Miktarı 700 TL 690 TL
Değerlendirme: Sigortalıya her iki aylığı birden bağlanarak ödenir.

7) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510
Aylık Türü Ölüm Aylığı (I. eşinden) Ölüm Aylığı (II. eşinden)
Aylık Başlangıç Tarihi 1/1/2010 15/10/2018
Aylık Miktarı 660 TL 520 TL
Değerlendirme: İki eşinden aylığa hak kazanan eşe, tercih ettiği aylık ödenir. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

AYLIK - AYLIK VE GELİR-AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ

AYLIK SAHİBİ AYNI SİGORTA KOLU (AYLIK) FARKLI SİGORTA KOLU
Hem malüllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanılması Yüksek olan aylık, eşit ise yaşlılık aylığı bağlanır. Malüllük , yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malüllük , vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır .
Malüllük , vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanılması Her iki aylık tamdan bağlanır.
Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklar, Yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı,
Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya En fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı,
Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, Tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı,
Vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara Bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı,
Hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, Bu aylıkların her ikisi,
Memurlar.Net - Özel

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