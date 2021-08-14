Örneklerle birden fazla emekli aylığı alma şartları nelerdir?

Uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm) hak kazanılan aylıkların birleşmesi halinde;

1) Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Malullük Aylığı Yaşlılık Aylığı Aylık Başlangıç Tarihi 1/5/2009 1/5/2009 Aylık Miktarı 750 TL 650 TL Değerlendirme: Sigortalıya yüksek olan malullük aylığı bağlanır.

2) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanır.



Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Yaşlılık Aylığı Ölüm Aylığı (eşinden) Aylık Başlangıç Tarihi 1/12/2009 15/4/2011 Aylık Miktarı 500 TL (Tam) 650 TL (Tam) Değerlendirme: Sigortalıya iki aylık birden bağlanır ve ikisi de tamdan ödenir.

3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Ölüm Aylığı (anneden) Ölüm Aylığı (babadan) Aylık Başlangıç Tarihi 1/1/2010 15/9/2012 Aylık Miktarı 550 TL (Tam) 520 TL (Yarım) 260 TL Değerlendirme İki aylık birden bağlanır. Anneden bağlanacak aylık daha yüksek olduğundan bu aylık tamdan, babadan bağlanacak aylık yarımdan ödenir.

4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Anne - Ölüm Aylığı (I. çocuktan) Anne- Ölüm Aylığı (II. çocuktan) Aylık Başlangıç Tarihi 1/4/2013 1/9/2018 Aylık Miktarı 600 TL (Yarım) 300 TL 670 TL (Tam) Değerlendirme: Anneye her iki çocuğundan ölüm aylığı bağlanır. Ancak ikinci çocuktan bağlanan aylık daha yüksek olduğu için, I. çocuktan bağlanan aylık yarımdan, II. çocuktan bağlanan aylık tamdan ödenir.

5) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı ödenir.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Ölüm Aylığı (eşinden) Ölüm Aylığı (babadan) Aylık Başlangıç Tarihi 1/2/2012 1/9/2016 Aylık Miktarı 620 TL 540 TL Değerlendirme Hem eşinden hem de babasından ölüm aylığına hak kazanan hak sahibine tercih ettiği aylık bağlanır. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

6) 5510 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi de ödenir.

Örnek 1:

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Vazife Malullüğü Aylığı Malullük Aylığı Aylık Başlangıç Tarihi 1/10/2012 1/5/2017 Aylık Miktarı 970 TL 700 TL Değerlendirme: Bu durumda, sigortalıya tek aylık bağlanacağından, vazife malullüğü aylığı daha yüksek olduğundan sadece bu aylık bağlanır.

Örnek 2:

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Vazife Malullüğü Aylığı Yaşlılık Aylığı Aylık Başlangıç Tarihi 1/11/2013 1/8/2016 Aylık Miktarı 700 TL 690 TL Değerlendirme: Sigortalıya her iki aylığı birden bağlanarak ödenir.

7) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlanır.

Aylık Bağlanan Kanun 5510 5510 Aylık Türü Ölüm Aylığı (I. eşinden) Ölüm Aylığı (II. eşinden) Aylık Başlangıç Tarihi 1/1/2010 15/10/2018 Aylık Miktarı 660 TL 520 TL Değerlendirme: İki eşinden aylığa hak kazanan eşe, tercih ettiği aylık ödenir. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

AYLIK - AYLIK VE GELİR-AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ