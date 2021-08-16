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Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!

Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Can, tatildeyken Mersin Üniversitesi rektörünü ziyaret etti. Görüşmeye makam aracıyla gitmesi eleştirildi.
16 Ağustos 2021 08:24
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Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre;

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Niyazi Can'ın Mersin Silifke tatili tartışma yarattı. Rektör Can, Silifke'deki Lütfü Elvan Öğretmenevi'ne makam arabasıyla aile boyu tatile gitti. Can ve ailesinin tatili 5 Ağustos'ta sona erdi. Can, dönüş yolunda, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti. Can'ın bu ziyaretinin, "Makam aracıyla gittiği tatile resmiyet kazandırma amacı taşıdığı" ileri sürüldü.

'YILLARDIR İZİN YAPMADIM'

Tartışmaların odağındaki Rektör Niyazi Can, iddialarla ilgili konuştu. 'Rektörleri ziyaret ederek bilgi paylaşımı gerçekleştiriyorum" diyen Can, şunları söyledi: "Resmi ziyaret için gittiğimde, yıllardır yapmadığım izinlerimden 4 günümü de bu arada kullanmış oldum. Mersin'deki izin süremde ise şahsi aracımı kullandım. Dönüşte rektör ziyareti yapmak üzere makam aracımı çağırdım. Ailem benim şahsi aracımla döndü. Kayıtlara bakılabilir. Mersin rektörümüz ile de pandemi döneminde uzaktan eğitim, üniversite hastanesinde yaşanan süreçleri ayrıntılı olarak paylaştım.'

'YASAK GETİRİLMİŞTİ'

30 Haziran 2021 tarihli "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Kararnamesi"ne göre resmi araçların özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılması yasaklanırken, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına da tahsis edilmeyeceği hükme bağlanıyor.
Sözcü
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