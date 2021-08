Sinop'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

İlçede görev yapan Mehmetçik ev ve iş yerleri su dolan vatandaşların temizlik çalışmalarına yardım ediyor.

Mehmetçik Cevizli Mahallesi Nakliyeciler Sokak'ta selden zarar gören bir apartmanda temizlik çalışması yaptı.

Apartmanın bodrum katına dolan su ve balçığın temizlenmesi için özveriyle çalışan Mehmetçik, vatandaşların takdirini topladı.

İlçede yaşayan Sedattin Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sonrası tüm Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu söyledi.

Selden olumsuz etkilendiklerini ifade eden Özkaya, apartmanlarının bodrum katının su dolduğunu ifade ederek, "Mehmetçik bize yardım ediyor. Çok sağ olsunlar. Yardım istedik. Bizi geri çevirmediler, geldiler sağ olsunlar hemen yardım ettiler. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, 81 vilayet buradaydı." diye konuştu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde selin yaraları sarılıyor

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel yöneticilerle afet koordinasyon toplantısı gerçekleştiren Vali Gürel, Şenpazar merkeze bağlı Kalaycı köyü, Kastamonu'yu Şenpazar'a bağlayan Valay-1 ve Korucak Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ı da ziyaret eden Gürel, "Cumartesiden itibaren her ilçeye bir vali görevlendirildi. Ekiplerle afetin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, Su ve Kanalizasyon İşleri Şube Müdürümüz ve makine parkımızla buradayız. Bizden önce buradaki yerel yöneticilerimiz, afetin hasarını en aza indirmek üzere gayret göstermişler." ifadelerini kullandı.

Şenpazar'ın Bozkurt kadar yağışı bir anda alan, özellikle şehir merkezinin etkilendiği önemli bir merkez olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Buradaki arkadaşlarımız hızlı refleks göstererek, vatandaşlarımızın evlerinden ve iş yerlerinden tahliyesini sağlayarak, buradaki can kaybını önlemiş durumdalar. Can kaybı olmaması sevindirici, bundan sonra diğer tüm zararları hızlı şekilde gidererek ilçemizde afetin tüm izlerini siliyoruz. Geldiğimizden bu yana ilçenin altyapısını düzeltmeye çalışıyoruz. Burada köprüler yıkılmış, esnafın çok zararı var. Hasar tespitlerini yapıp bu zararların tazmini noktasında çalışmalar yapıyoruz."

Gürel, ilçede 6 köyde yaşanan ulaşım sorununun ortadan kaldırıldığını belirterek, "Bazı köprülerimizde sorunlar var. 3 köyümüzde içme suyuyla ilgili sorunlar var. Bu sorunları en kısa sürede gidereceğiz. Bu tür afetlerde asıl olan hızlıca müdahale ederek olaya el koymaktır. Ekmeği, suyu, gıdası, elektriği, haberleşmesi gibi unsurları vatandaşımıza sunmak önemlidir. Bizler şükür ki bu konularda sorun yaşamıyoruz." dedi.

İlçede 119 esnaf, 19 konut, 22 araç, 11 bahçe ve sera, kamu binaları ve vatandaşların selden ciddi etkilendiğine dikkati çeken Gürel, el ele vererek vatandaşların zararlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.