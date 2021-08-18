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Ürünleri görücüye çıkıyor: KOBİ'lerden gövde gösterisi

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yükselişiyle birlikte KOBİ'lere yönelik önemli fırsat kapıları aralanıyor. Üretimde önemli bir boşluğu dolduran KOBİ'ler, yetkinliklerini her geçen yıl artırıyor. Global pazara açılmayı başaran 275 firma, dün kapılarını açan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ürünlerini sergiliyor
18 Ağustos 2021 07:05
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Ürünleri görücüye çıkıyor: KOBİ'lerden gövde gösterisi

Sağlanan hibe ve desteklerle üretim ağını her geçen yıl geliştiren KOBİ'ler her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de önemli görevler üstleniyor.

Türk savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler sektördeki gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak rekabet güçlerini artırıyor. Sağlanan hibe ve desteklerle üretim ağını her geçen yıl geliştiren KOBİ'ler her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de önemli görevler üstleniyor. Dijitalleşme ile ihracattan üretime kadar pek çok alanda yetkinliklerini artıran işletmeler, gerçekleştirilen fuarlarla da yeni pazarlarda faaliyet gösterme şansı yakalıyor. Türkiye'nin son yıllarda savunma alanındaki atılımı sonrası firmalar bu alana yönelirken, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) 275 KOBİ ürünlerini sergiliyor.

KATILIMCI SAYISI ARTTI

Önceki IDEF fuarlarına göre bu yılki fuara çok daha fazla sayıda KOBİ katılımı gerçekleşirken, organizasyona katılım gösteren firmalar, kara, hava ve deniz platformları için, Ar-Ge/tasarım, yazılım, kompozit, elektronik, elektromekanik, kablaj, talaşlı imalat, sac şekillendirme, yüzey geliştirme, test/kalibrasyon, kaplama/boya, optik sistemler, hidrolik sistemler, makine/ekipman üretimi ve insansız sistemler ile birçok nihai ürün ve alt sistemlerin üretimi gibi kabiliyetlerini katılımcılara tanıtıyor.

HEM FİZİKSEL HEM HİBRİT İŞ BAĞLANTILARI İMKANI

Fuara 79 ülkeden 154 alım heyeti katılırken, firmalar IDEF Business Connect programı aracılığıyla katılımcı firmaların fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilme ve yeni ortaklıklar başlatabilme şansına sahip oluyor. Son yıllardaki atılımla birlikte Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere kadar çıkarken, bu alandaki çalışan sayısı 70 bini aştı. Savunma ve havacılık ihracatı da düzenli bir şekilde artarken, üretim alanında büyük bir boşluğu oluşturan KOBİ'ler ihracatta da önemli rol oynuyor.

İHRACAT 10 YILDA YÜZDE 244 ARTTI
Son 10 yılda savunma ve havacılık alanındaki ihracatta yüzde 224 artış yaşanırken, 2021 yılının ilk 6 ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolara ulaştı. İhracattaki büyümenin devam edeceği öngörülürken, yapılan araştırmalara göre sektörün 2035 yılında ihracatının yüzde 400'ün üzerinde artışla 11 milyar dolar seviyesine geleceği tahmin ediliyor.

Burak Karaca
Yeni Şafak
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