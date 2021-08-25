Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlhami Atılgan ile Patoloji Uzmanı Murat Tad kurtarılamadı. İki doktorun ortak özelliği ise corona virüs aşısı olmamalarıydı.
|25 Ağustos 2021 17:09
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Dr. İlhami Atılgan ve Dr. Murat Tad dün gece corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İki doktor da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde corona virüs tedavisi görüyordu.
55 yaşındaki İlhami Atılgan, Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapıyordu.
49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Murat Tad ise Kırşehir'de çalışıyordu.
İki doktorun ortak özelliği corona virüs aşısı olmamalarıydı.
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