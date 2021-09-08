Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı yapacak. Toplantının ardından Bakan Koca, saat 18.00'da açıklama yapacak
|08 Eylül 2021 10:42
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