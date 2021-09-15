Üç tarafı sularla çevrili Türkiye'nin yarım adası konumundaki Elazığ'da, 2019 yılında bazı bölgelerin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılmıştı. Dönemin Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte daha önce birçok kişinin bilmediği yerleri, sürekli ziyaret edip, bölge sakinlerinden öğrenerek inceleme yaparken Keban ve Karakaya Barajı'nın bağlantısında gözden uzak yaşayan kara leyleklerin bulunduğu kanyon keşfedilmiş ve kanyonun ismi 'Kara Leylek' konmuştu. O dönemde kanyonlara giden yolların yapılması için girişimlerde bulunulmuştu. Yönlendirme tabelaları dikilmiş, kanyonların tanıtımına önem verilmişti. Çetin Oktay Kaldırım'ın Sakarya Valisi olarak atanmasının ardından sahipsiz kalan Kara Leylek ve Saklı Kapı kanyonları kaderine terkedilmiş durumda....

KANYONLARA KARAYOLUNDAN ULAŞIM ENGELİ

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesapları ile basın-yayın organlarında yer alan yol yapılmadığı için turist kafilelerinin traktörle kanyonlara taşınması görüntüleri Elazığ turizmi açısından olumsuz karşılanmış ve tepkilere sebep olmuştu.

Ankara'dan tur organizasyonu ile yola çıkan bir grup yerli turist Baskil ilçesinden geçerek kanyonlara gitmek istemiş, ancak stabilize yolda tur otobüsünün ilerleyememesi üzerine vazgeçmek durumunda kalmışlardı. Akuşağı köyünden Vehbi Genç'in girişimleri ile köyden Mustafa Genç'e ait traktör temin edilmiş turistler traktör römorkunda taşınarak kafiledekilerin kanyonları görmeleri sağlanmıştı.

VALİLİK; KANYONLAR ELAZIĞDA DEĞİL!

Kamuoyundan gelen tepkilere cevap veren Elazığ Valiliği, söz konusu görüntülerin çekildiği alanın Baskil sınırları içinde değil, Malatya Arguvan ilçesi sınırları içinde olduğunu açıklamış ve kanyonlara hangi güzergahlardan gidilebileceğine dair bilgilendirme yapmıştı

Valilik tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını Traktörün plakasının 44 olması sebebiyle böyle bir açıklama yapıldığını ve resimleri kendisinin çekip paylaştığını ifade eden Vehbi Genç, bu bilginin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

YOLDA KALAN TURİSTLERE YARDIM CEZALANDIRILDI

Bu gelişmelerin ardından jandarma tarafından traktörüyle turist kafilesini taşıyan Mustafa Genç'e günler sonra ceza yazıldı.

Sosyal medyada 10 gün önce yer alan bu görüntüleri ihbar kabul edip köye gelen jandarma traktör sahibine turist kafilesine yardımcı olduğu için ceza yazdı.

TRAKTÖR SAHİBİ; SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ !

Siz ne yapardınız? Gelen turist kafilesi şehrin 100 km uzağında yolda kalmışlar. Bir Ağustos günü öğle sıcağı, gelenlerin hepsi bayan, ıssız arazide yardım etmeyip de ne haliniz varsa görün mü diyecektim. Ben takdir, teşekkür beklerken cezalandırıldım. Yine aynı durum olsa aynı şeyi yaparım. Kim olsa böyle yapar.

Valilik açıklamasına göre söz konusu resimlerin çekildiği alan Elazığ sınırları içinde olmadığının belirtilmesine rağmen, jandarmanın düzenlediği ceza tutanağında olay yerinin Baskil "Akuşağı köyü Saklıkaya kanyonu mevkii" olarak yazılmasına dikkat çeken vatandaşlar ise hangi kurumun açıklamasına itibar edeceklerini şaşırdıklarını ifade ediyorlar.

