Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda tarihi zirve
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmalarının ardından dolar 9.18 seviyesine kadar yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ekim 2021 06:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Euro kuru da 10.66'nın üzerini test etti. Gram altın da 526.42 lira seviyesine yükseldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan atama kararıyla, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.
Tarihi zirveyi yakalayan dolar saat 6:30 itibariyle 9,15'TL den işlem görüyor.
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