'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bizim çalışma mevzuatımız çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 13:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Forumun önemini dile getiren Bilgin, "Platformlarda her sorun çözülmez ama bu ortak platform şöyle bir kültür yaratır; birlikte konuşmayı, neyin çözülüp çözülemeyeceğini bilmeyi, onun üzerine tartışmayı ve alternatiflerin olduğunun farkına varmayı sağlar. Bu benim açımdan önemli. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının dünyada değişim sürecini hızlandırdığına dikkati çeken Bilgin, "Kovid süreci, esnekliği, uzaktan çalışmayı, dijital çalışmayı gündemimize taşıdı. Dolayısıyla bizim çözmemiz gereken yeni sorunlardan biri bu. Bu bizim karşımıza neyi çıkartıyor, buna güvenceyi -sağlık ve emeklilik primi- nasıl sağlayacağız. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bunların üzerinde durmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beyaz Bayrak uygulamasını başlatacağız"

Örgütlenme özgürlüğü konusunda mevzuattaki engellerin ortadan kaldırılmasının gündemlerinde olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz bu konuda bir çalışma içerisindeyiz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey de bir çalışma yaptırdı. Bizim çalışma mevzuatımız çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açmamız lazım, hızlandırmamız lazım. Burada bazı sorunlar var. Boşluklar var, o boşluklar Yargıtay kararlarıyla dolduruluyor. Onlar da kendi açılarından kararlar veriyorlar. Mevzuatın eskiliği nedeniyle birtakım sorunlar oluyor. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde böyle bir sorun yok.

Önümüzdeki günlerde sendikal örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelerimize Beyaz Bayrak Ödülü vereceğiz. 'Burada işçiler örgütlüdür, burada örgütlenme özgürlüğü gerçekleşmekte, burada işletme, işçilerin sağlık sigortası primini yatırmaktadır' mesajını içeren bir Beyaz Bayrak uygulamasını başlatacağız. Bu kayıt dışı istihdamla mücadelenin de önünü açacaktır."

- "Sermaye hareketliliğinin sonuçlarını düzenlememiz lazım"

Bakan Bilgin, dünyadaki hızlı değişimin sermayenin çok hızlı yer değişimini de beraberinde getirdiğine işaret ederek, Türk Metal Sendikasına üye oldukları için işten çıkartılan Xiaomi-Salcomp işçileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye grubu gittiği her yerde o ülkenin şartlarına uymuş ama 'burada kadın işçileri başta olmak üzere onların sendikalaşmasına müsaade etmem' yaklaşımıyla onları sokağa atmış. Sermaye hareketliliğinin yarattığı sonuçları bizim düzenlememiz lazım. Sendika direndi, biz orada devlet olarak devreye girip 'burası Türkiye ve demokratik bir ülke, işçiler sizin kölenizdir gibi davranamazsınız, burada hukuk devleti vardır' mesajını verdik. Bu hareketli dünyada bu tür olaylarla karşılaşacağız ama bunlara müsaade etmeyeceğiz."

- "Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik"

Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir endişe duymadığını vurgulayan Bilgin, gençlerin yurt dışına gitme eğilimiyle ilgili şunları kaydetti:

"Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye'nin yurt dışında doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidip orada bir Türk gencine rastlarsanız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler, oralarda kalanlardan daha çok. Türkiye eski Türkiye değil. Genetik biyoloji alanında uzmanlık yapmış biri eskiden döndüğünde çalışacak yer bulamazdı. Genetik laboratuvarı yoktu. Şimdi ülkemizin her alanda yatırım yapmış işletmeleri, üretim tesisleri ve laboratuvarı var. Gençlerin yurt dışına gitme hevesi eğitimli gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. 'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar. Dünyayı tanıyacak bilgiye ve donanıma sahipler."

Foruma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri ile bürokratlar katıldı.

#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı# Vedat Bilgin#
Taliban hükümeti heyeti Ankara'ya geldi
Taliban hükümeti heyeti Ankara'ya geldi
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde birçok ülke sınıfta kaldı
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde birçok ülke sınıfta kaldı
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının üniversiteler arası naklen atanamayacağına hükmetti!
Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davaları devam ederken vefat hali bazı şartlar dahilinde kalan dul eşin sosyal güvenlik hakkını kaybettirmez.
Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

Her hafta olduğu gibi Google Play Store'da birçok oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Toplam değeri 522 TL'yi bulan oyunlar ve uygulamalar...