Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut uzun zamandır süren sessizliğini bozdu.

Doların 9 lirayı geçmesinin ardından sessizliği kamuoyunda tartışma konusu olan Yiğit Bulut daha önceleri dolar kurunun 3 buçuk lirayı geçmeyeceğini savunmuştu.

Öte yandan Reuters haber ajansı da önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" başlığıyla görevden alınacağının mesajını vermişti.

Hem dolar kurunun yükselmesi hem de Reuters'ın bu haberinin ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. İkilinin görüşmede ne konuştuğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fakat son dönemde sessizliğiyle dikkat çeken Yiğit Bulut'tan bir paylaşım geldi.

Erdoğan ve Kavcıoğlu'nun görüşmeden bir fotoğrafını paylaşan Bulut, "Sayın Kavcıoğlu'nu yıpratmaya yönelik iç ve dış medya kaynaklı saldırı ve yalan haberler en güzel cevabı aldı. Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: