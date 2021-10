Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin iktidarında muhtarların belediyelerin toplantılarına katılacağını, söz ve karar sahibi olacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin değişime, dönüşüme, akılcı politikalara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun yolu beraber olacağız, birlikte olacağız, moralimizi bozmayacağız. Engeller çıkabilir, engelleri çıkarabilirler, büyütebilirler ama inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ta ki aydınlık, güzel, huzurlu, beraber yaşamaktan onur duyduğumuz 83 milyonluk bir Türkiye'yi yeniden inşa edinceye kadar." diye konuştu.

Vefat eden milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın fabrikasına 2012-2013 yıllarında ziyarette bulunduğunu, başarılarının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Vefat eden gazeteci Sami Kohen'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına, basın camiasına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Sami Kohen duayen bir gazeteciydi." dedi.

Kılıçdaroğlu, dünün Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu anımsatarak, bağımsızlık gününü kutladı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bütün Azerbaycanlılara sevgilerini ve saygılarını gönderdiğini aktardı.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nün de tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda onlar sarayın kamu görevlisi değil, milletin kamu görevlisi olacaktır." ifadesini kullandı.

CHP iktidarında muhtarların daha iyi şartlara sahip olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz çok güzel şeyler yapacağız. Onların belediye meclisi toplantılarına katılmalarını bile fazla görüyorlar. Bizim iktidarımızda muhtarlarımız belediyelerin toplantılarına katılacaklar, söz ve karar sahibi olacaklar. Bunun da sözünü verdik." şeklinde konuştu.

Astsubaylar Günü'nün de 17 Ekim'de olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, astsubayların 3 temel sorunları bulunduğuna dikkati çekti. Astsubayların göreve başlama derecelerinin diğerlerine göre haksızlık içerdiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dokuza ikiden başlıyor birileri ama bunlar dokuza birden başlıyor. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorlar. Söz veriyorum, milletin iktidarında çözülecek. Tazminatları ile ilgili bir sorun var. Yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlara tazminat veriliyor, makam görev tazminatı veriyor, temsil tazminatı veriliyor. Ama bunlar hem çalışırken hem emekliliklerinde böyle bir şey almıyorlar. Bunun da giderilmesi lazım. Aynı zamanda ön lisans düzeyinde eğitim veren Astsubay Meslek Yüksek Okulu var, bunun da lisans düzeyinde çıkarılmasını istiyorlar. Bu üçünü bir köşeye yazın. Devri iktidarımızda bu üçünün nasıl ve ne kadar süre içinde gerçekleştiğini göreceksiniz, sözünü veriyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Kayseri Komando Tugayında katıldığı bir yemekte benzer sorunların dile getirildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Müjde ile başlıyor konuşmasına 'hayırlı olsun' diye bitiriyor. Ne müjde var ortada ne de hayırlı olsun var. Ben söyledim inşallah kulağına gider 'Kılıçdaroğlu yapmadan ben yapayım' der. Yaptıracağım ona, yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da 2019'da Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği toplantısında emekli astsubayların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma için söz verdiğini de savundu.

Kamuda çalışan yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bunlar diğer devlet memurları gibi KPSS sınavı ile giriyorlar. Normal bir devlet memurunun sahip olduğu eğitime sahipler, aynı eğitimi görüyorlar. Aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar ama kadrolu memurların sahip olduğu hakların hiçbirisine sahip değiller." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözleşmeli personelin durumunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmaya açılması ve sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sosyal kimliklerin sorunlarını masaya yatırdıklarını, sağlıklı ve tutarlı çözümler ürettiklerini söyledi.

Bu bağlamda yerel medya çalışanlarının da sorunlarını dinlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, 60 ilden 300'e yakın gazetecinin katılımıyla Marmaris'te yerel medya çalıştayı düzenlediklerini belirtti.

Yerel medya çalışanlarının, üzerlerindeki baskı daha fazla olduğu için yaygın medyadakilerden daha fazla sorunla karşılaştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinin bu sektöre yönelik bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğini ve bu konuyu Meclis Genel Kurulu'nda dile getireceklerini kaydetti.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ve bunu herkesin bildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bu devlet bizim devletimiz. Devletin kurumlarına sahip çıkmak, onların yasal çerçeve içerisinde çalışmalarını özendirmek en çok CHP'ye yakışır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarından sorumlu olduğunu ancak bunu sağlayamadığını, Türk lirasının "kar gibi eridiğini" savunarak, izlenen politikaların ve sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale ettiğini ve bankanın sağlıklı karar almasını engellediğini dile getirdi.

Merkez Bankası'nın temel görevlerini sıralayan Kılıçdaroğlu, para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi gerekirken bankanın bunu da yapmadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Saray müdahale ediyor ve Merkez Bankası'nın sağlıklı, tutarlı karar almasını engelliyor." görüşünü öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na yaptığı ziyareti anımsatarak, bu sırada banka personeline "Bankanıza sahip çıkın" dediğini aktardı. Merkez Bankası'nın bir kültürü ve çok iyi yetişmiş kadroları bulunduğuna da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Çok iyi yetişmiş kadrolarını göz ardı edip, onları bankanın dışına itip dışardan eleman getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Bankanın kültürünü mahveder ve bugünkü duruma getirir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir senti bile Merkez Bankası'nın değil"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin süreci unutmadıklarını belirterek, bu tutarın kimlere hangi kurdan satıldığını bilmediklerini aktardı. Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'nın kasasında 123 milyar dolar var" açıklamasını da hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bir yerden ödünç para alırım, çıkarır masanın üzerine koyarım, 'Param var' derim. Ama o para bana ait değil ki. Başkasına ait bir para. 123 milyar doların bir senti bile Merkez Bankası'nın kendi parası değil. O zaman şu soruyu, AK Parti ve MHP'ye geçmişte oy veren kardeşlerimin, kendisine, vicdanına, ahlakına, adalet duygusuna sorması lazım; '128 milyar dolar kime gitti?' Bunun satışını Merkez Bankası değil başkası yaptı. Dolar, Türk lirası karşısında artıyor, Türk lirası kar gibi eriyor. Normalde Merkez Bankası'nın müdahale etmesi, dolar satması lazım. Kendi doları yok ki satsın. Başkasının doları, onu da satamıyor. İçine düştüğümüz çelişkiyi görüyor musunuz?"

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası ile cumhuriyetin kurumlarına sahip çıkacaklarını vurgulayarak, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Merkez Bankası'nın saat gibi çalışacağını, sıcak siyasetin bankaya müdahale etmeyeceğini ve ekonominin en kısa sürede düzeleceğini iddia etti.

İktidarın tefecilere dünyanın faizini ödediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Erdoğan 'şahsım' hükümeti, bu tuzağın içindedir. Tefecilere hizmet eden bir siyasal iktidar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini düzeltemez, sadece ve sadece tefeci sektörüne hizmet eder. 2003-2021 Eylül ayı itibarıyla bütçeden bu tefecilere ödenen para, 511 milyar 39 milyon dolar. 511 milyar doları tefeci sektörüne aktaranlar bunlar. AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerim diyecekler ki 'Nereden çıkardın 511 milyar doları?' Hazine'nin internet sitesine girin, görürsünüz. Her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar, her gün 74 milyon 680 bin dolar, her saat başı 3 milyon 111 bin dolar faiz ödeniyor. Bu ülkenin fakir fukarası, memuru, esnafı, sanayicisi, çöpten kağıt toplayanı, fırından ekmek alanı, herkes ödüyor. Bu saray beslemeleri ve şürekası, 5 kuruş faiz ödemiyor ama 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiler. Onun için hep birlikte bunlardan kurtulacağız. Az kaldı. Başkan diyor ya 'Az kaldı'. Beraber sandığa gideceğiz ve bunları yolcu edeceğiz."

- "Bremen Mızıkacıları harekete geçti"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hafta sonu paylaştığı bir videoyla devlet memurlarına yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, "Ben bunları söyledim, Bremen Mızıkacıları harekete geçti, saraydan başlayarak en aşağıya kadar. Vay efendim, devlet memurlarını tehdit ediyormuşum, vesayet özlemi içindeymişim, darbeci zihniyetmiş. Allah akıl fikir versin, bari usturuplu bir şey söyleyin. Ben 'Hırsızlığa bulaşmayın, hırsızlık için kim talimat veriyorsa ona uymayın' diyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz, bulunun. Daha görecekleri çok şey var. Demek ki 'Hırsızlık yapın' desem hakaret içermeyecek, hiçbir şey olmayacak." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, bu konudaki açıklamasını aktaran Kılıçdaroğlu, "Kimsin sen, devlet memuru ne zamandan beri senin çalışanların oluyor? Ne demektir bu? 'Bizim talimat verip de malı götürdüklerimize dokunma, onlar bizim çalışanlarımız' diyor. Bu lafı kullandığın andan itibaren toplumu bölüyorsun sen. Devletin memuru, devletin işini yapar, milletin hizmetindedir. Yasal ölçüler içinde konuşuyorum, kullandığım her cümlenin mutlaka kanunda bir yeri vardır. Bu kadar dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anayasaya göre, devlet memurlarının suç işlemeye yönelik emirleri yerine getiremeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sarayın memurları ayrı, devletin memurları ayrı. Mafyatik ilişkiler içine girenler sarayın memurlarıdır. Talimatı oradan veya onların çocuklarının kurduğu vakıflardan alırlar. Devletin memurunun temel güvencesi yasalardır ve millete hizmet etmektir. Arada dağlar kadar fark var." dedi.

Kılıçdaroğlu, "söz konusu video ile devlet memurlarını tehdit ettiği" yönündeki tepkileri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine, milletine hizmet ediyorsa, hangi görüşten olursa olsun, benim başımın üstünde yeri vardır. Ama 'Mafyatik ilişkilere girenleri tehdit mi ediyorsun?' diyorlarsa, evet onları tehdit ediyorum. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. 'Kul hakkı yiyecek, her türlü rezilliği yapacak, mafyatik ilişkilere girecek, malı götürecek, Kılıçdaroğlu buna hiç ses çıkarmasın'. Niye ses çıkarmayayım? Sen ses çıkarmıyorsun zaten, malı götürenlerin sırtını sıvazlıyorsun. Balığın baştan kokacağını da çok iyi biliyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, vakıfların kamu için çalıştığını, çalışanlarının da kendilerini gönüllü olarak topluma adadıklarını ve elde ettikleri gelirler ile harcamalarını kamuoyuna şeffaf şekilde açıkladıklarını dile getirerek, "Erdoğan ve ailesinin kurduğu vakıflar 83 milyondan ne kadar para topladı, yani devletin hazinesinden bu vakıflara kaç lira para ödendi? Bilen yok. Erdoğan ailesinin vakıflarının ister devletten, ister belediyelerden, ister tahsis edilen malların kiralarından ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz." diye konuştu.