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Türkiye'nin diyabet faturası 10 milyar dolara dayandı

Avrupa'nın diyabet oranı en yüksek ülkesi olan Türkiye'de, diyabetli yetişkin sayısı 9 milyonu aştı. 2021'de diyabet için yapılan sağlık harcaması ise 9 milyar 454 milyon doları buldu. Bu şekilde giderse Türkiye'de diyabetli yetişkin sayısı 2030'da 10,8 milyon olacak, diyabete bağlı sağlık harcamaları ise 10,5 milyar doları bulacak.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 13 Kasım 2021 08:45
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Türkiye'nin diyabet faturası 10 milyar dolara dayandı

Uluslararası Diyabet Federasyonu, her yıl açıkladığı Dünya Diyabet Atlası'nın ön verilerini paylaştı. 6 Aralık'ta tüm ayrıntılarıyla yayınlanacak Diyabet Atlası 2021'e göre, dünyada 20-79 yaş arası 573 milyon yetişkin diyabetli olarak yaşıyor, yani bu da her 10 yetişkinden birine denk geliyor. Bu sayının 2030'da 643 milyon, 2045'te ise 748 milyon olacağı tahmin ediliyor. Diyabetlilerin yüzde 81'i yani her 5 diyabetli yetişkinden 4'ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Raporda, 2021 yılında diyabete bağlı ölümlerin sayısının 6,7 milyon olduğu bildirilirken, bu her 5 saniyede 1 diyabete bağlı ölüm gerçekleştiği anlamına geliyor. Diyabet için yapılan sağlık harcamalarının yılda en az 966 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, rapor diyabet için yapılan sağlık harcamalarında son 15 yılda yüzde 316 oranında artışa işaret ediyor.

20 yılda 8 milyon hasta eklendi

Raporun ülkeler özetine inildiğinde tablonun Türkiye için hiç de iç açıcı olmadığı görülüyor. Rapora göre, Türkiye'de diyabetli yetişkin sayısı, 2021 yılında 9 milyon 20 bin kişiye ulaşırken, bu sayının 2030'da 10 milyon 817 bin kişiye, 2045'te ise 13 milyon 386 bin kişiye ulaşması bekleniyor. 2000 yılında bu sayının 1 milyon 834 bin olduğu düşünülürse, yıllar içinde hasta sayısının artışının korkutucu seviyede gerçekleştiği daha iyi anlaşılıyor. Rapora bakıldığında, Türkiye'de 2021 yılı itibariyle tanı konmamış diyabetli sayısının ise 3 milyon 770 bin kişi olduğu tahmin edilirken, tanı konmamış diyabetlilerin oranı yüzde 41,8 seviyesinde. Türkiye'de bozulmuş glikoz toleransı (IGT) olanların sayısı 2011'de 3 milyon 161 bin iken, bu sayı 2021'de 4 milyon 323 bin kişiye ulaştı. 2030'da 4 milyon 755 bin, 2045'te de 5 milyon 335 bin kişide bozulmuş glikoz toleransı olacağı öngörülüyor. Bozulmuş açlık glikozu (IFG) olanların sayısı ise Türkiye'de 2021'de 1 milyon 24 bin kişiyken, bu sayının 2030'da 1 milyon 242 bin, 2045'te 1 milyon 565 bin kişi olması bekleniyor.

Ölümler de maliyet de artıyor

Türkiye'de diyabete bağlı ölüm istatistiklerine bakıldığında ise Türkiye'de tablo ağırlaşıyor. 2011'de 20-79 yaş arası diyabet bağlı ölüm sayısı 31 milyon 931 bin iken, bu sayı 2021'de 83 milyon 221 bine çıktı. 60 yaşın altındaki yetişkinlerde diyabete bağlı ölüm oranı da yüzde 4. Raporun 20 yaş altında tip 1 diyabet verilerine bakıldığında ise 0-19 yaş arasında 2021 yılında 25 bin 800 diyabetli olduğu tahmin ediliyor. Diyabetli sayısındaki bu keskin artış, diyabetin maliyetini de aynı keskinlikte artırdı. Diyabete bağlı sağlık harcamaları 2021'de 9,4 milyar doları aştı. Bu maliyetin 2030'da 10,5 milyar dolara, 2045'te de 11,7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Hasta başına düşen ortalama sağlık harcaması ise 2021'de 1044 dolar olurken, bu sayının 2030'da 1165 dolar, 2045'te ise 1300 dolar olması bekleniyor.

DÜNYADA DİYABET ATLASI

AVRUPA

11 yetişkinden 1'i yani 61 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Diyabetli yetişkin sayısının 2030'da 67 milyona ve 2045'te 69 milyona ulaşması bekleniyor. 2021'de diyabet için 189 milyar dolar harcandı. 2021'de diyabet nedeniyle 1,1 milyon ölüm.

AFRİKA

24 milyon yetişkin diyabetli var. 2045 yılına kadar toplam diyabetli sayısının yüzde 129 artarak 55 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. 2021'de diyabete bağlı ölüm sayısı 416 bin.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

6 yetişkinden 1'i yani 73 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Diyabetli yetişkin sayısının 2030 yılına kadar 95 milyona ve 2045 yılına kadar 136 milyona ulaşması bekleniyor. 2021'de diyabet nedeniyle 796 bin ölüm gerçekleşti.

KUZEY AMERİKA VE KARAİPLER

7 yetişkinden 1'i yani 51 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Diyabetli yetişkin sayısının 2030'da 57 milyona ve 2045'te 63 milyona ulaşması bekleniyor. 2021'de diyabet nedeniyle 931 bin ölüm gerçekleşirken, diyabet için 415 milyar dolar harcandı.

GÜNEY VE ORTA AMERİKA

11 yetişkinden 1'i yani 32 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Diyabetli yetişkin sayısının 2030'da 40 milyona, 2045'te 49 milyona ulaşması bekleniyor. 2021'de diyabetin bağlı ölüm sayısı 410 bin olurken, diyabet için yapılan sağlık harcamalarının tutarı 65 milyar dolar oldu.

GÜNEYDOĞU ASYA

90 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor. Diyabetli yetişkin sayısının 2030 yılına kadar 113 milyona ve 2045 yılına kadar 151 milyona ulaşması bekleniyor. Diyabetle yaşayan 2 yetişkinden 1'inden fazlası teşhis edilmemiştir. 2021'de diyabet nedeniyle 747.000 ölüm. 2021'de diyabet için 10 milyar dolar harcandı.

BATI PASİFİK

8 yetişkinden 1'i yani 206 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Diyabetli yetişkin sayısının 2030 yılına kadar 238 milyona ve 2045 yılına kadar 260 milyona ulaşması bekleniyor. 2021'de diyabetin neden olduğu ölüm sayısı 2,3 milyon olurken, diyabet için 241 milyar dolar harcandı.

Merve YİĞİTCAN

#türkiye# diyabet# fatura# 10 milyar dolar
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