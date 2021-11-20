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'Taziye yemeklerini yasakladık, vaka sayısında düşüş oldu'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık paylaştığı koronavirüs risk haritasında, haziran ve eylül aylarında Türkiye'nin en kötü illerinden olduklarını ancak alınan önlemlerle şu an en iyi iller arasında bulunduklarını söyledi. Bilmez, "Kentteki toplam vaka sayımız 600 civarında. Günlük vaka sayımız 20'nin altına düşmüş durumda. İyi olmamızın en önemli nedeni taziye yemeklerini yasaklamamız oldu" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Kasım 2021 15:33
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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşı oranı yüzde 82,5, ikinci doz aşı oranın ise yüzde 70 olduğu Van'da alınan önlemlerle yoğun bakımda yatan hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük vaka sayısının 20'nin altına düştüğü kentte, toplam vaka sayısının ise 600 olduğu belirtildi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayılarında da düşüş olduğunu kaydeden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, bunun en önemli nedeninin, taziye yemeklerinin yasaklanması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs risk haritasında kentin şu an Türkiye'nin en iyi illeri arasındayız. Pandemi süreci boyunca geçen sene haziran ve eylül aralarında kötü iller arasındaydık ama onun dışında genelde durumumuz iyi. Şu aralar ise hasta anlamında durumumuz fena değil. Hastanede yoğun bakımda yatan pozitif vaka sayımız 37 kişi ve bunların da yüzde 85'i aşı olmayan ya da birinci doz aşı olup da ikinci doz aşı olmayanlardan oluşuyor. Birinci doz aşılama oranında yüzde 82,5 civarındayız, ikinci doz aşı ise yüzde 70 oranında. Aşıda hala istenilen noktada değiliz ama mesafe, hijyen konusunda Vanlıların duyarlığı sayesinde düğün sezonlarının bitmiş olması, Batı illerinden yaz aylarında memlekete gelenlerin geri dönmüş olması sayesinde günlük vaka sayımız son hafta 20'nin altına düştü. Şu an en iyi illerden biriyiz. Okullarımızda hemen hemen yok denecek kadar az vaka çıkmaktadır. Eğitimimizde herhangi bir aksamamız yok ama biz şu an hastanede yatanların üçüncü doz aşısını yapmayan veyahut da hiç aşı olmayan kişilerden oluştuğunu ve bunun için zamanı gelen vatandaşlarımızın mutlaka üçüncü doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Bu süre zarfında başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere görev alan herkese teşekkür ediyorum."

'SIRASI GELEN HERKES AŞI OLMALI'

65 yaş üstü hastanede yatan sadece 1 hastanın olduğunu da belirten Vali Bilmez, "Aşı sırası gelen veya aşı imkanı olan herkesin mutlaka aşı olması ve özellikle çocuğu lisede okuyan velilerimizin muvafakati, izni gerekiyor. Çocukların aşı olması, eğitimin aksamaması için çocuklarımızı mutlaka aşılamamız gerekiyor. İkinci doz aşılamada 'sarı' kategorideyiz çünkü 17 yaş üstü kesimde daha yüzde 70'teyiz. 'Sarı'dan 'mavi'ye geçmemiz için yüzde 75'lik oranı yakalamamız gerekir ama birinci doz aşıda mavi kategorideyiz. Her yüz binde vaka sayısı itibarıyla en iyi ikinci iliz. Bunun için de Vanlı hemşehrilerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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